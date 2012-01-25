На фреске собора изобразили чиновника



На одну из фресок нового кафедрального собора в городе Рудном (Костанайская область Казахстана) попало изображение акима (главы администрации) области Сергея Кулагина. Чиновник изображен в толпе встречающих Иисуса Христа в Иерусалиме.

Собор Святого Иоанна Богослова был открыт в Рудном в середине января. На церемонии открытия присутствовал в том числе и Кулагин. Он отметил, что в области за последние годы были построены десятки церквей и мечетей. Роспись в храме, как сообщалось, выполнили мастера российской Палехской школы.

Секретарь Костанайско-Рудненской епархии Марина Королева подтвердила, что на фреске действительно изображен Кулагин. По ее словам, владыка Анатолий (епископ Костанайский и Рудненский) не может дать комментариев по этому поводу, поскольку "срочно вылетает в Москву".

Lenta.ru



