Почему Татьянин день – день студентов?

День студентов – 25 января – праздник, который молодежь широко отмечает в Украине, России, в Белорусии и Молдавии. Но какое отношение имеет к студенчеству мученица Татиана - римская девушка, жившая в третьем столетии нашей эры?

Отвечая на этот вопрос, обычно вспоминают, что именно в Татьянин день, 12-го января по старому стилю, 25-го – по новому, в 1755 году, императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета».

Со второй половины XIX века этот день становится Татьяниным - неофициальным студенческим праздником, который празднуют не только студенты, но и взрослые, в разные времена окончившие любой вуз.

Настоятель храма святой Татианы при Московском государственном университете протоиерей Максим Козлов уверен, что дата основания Московского университета была выбрана Елизаветой Петровной не случайно. Как не случайно была посвящена святой мученице Татьяне и университетская церковь. Студенчество - особая пора в жизни человека, это некий рубеж, это время становления личности, время самоопределения, выбора главного пути.

По мнению отца Максима, ответы на вопросы следует искать в жизненном пути святой Татианы.

"Я хочу быть святой! Научи меня, Господи..."

Татиана (в переводе с греческого имя означает «устроительница») – римская девушка, которая жила в третьем столетии нашей эры. Будущая святая родилась в знатной римской семье тайных христиан. Она отказалась от замужества и была целомудренна.

С ранних лет родители брали Татиану на тайные ночные богослужения в катакомбах.

Будучи маленькой девочкой, Татиана просила Бога: «Я хочу быть святой! Научи меня, Господи, не любить ничего и никого так крепко, как Тебя! Научи меня, Господи, делать только то, что Тебе угодно, сделай меня Твоей служительницей!», - повествует житие святой.

Став старше Татиана отдала все силы церковному служению, была поставлена диаконисой в одном из римских храмов – занималась попечением о заключенных, о больных, лишенных крова. В её обязанности входило учить вере оглашенных женщин и девушек, готовить их к святому Крещению, прислуживать при совершении этого таинства, заботиться о бедных, о больных и сиротах.

Рим был полон языческих храмов, и общественная жизнь тесно связывалась с религией.

Участие в народных праздниках христиане считали изменой Христу, им приходилось скрывать свою веру в истинного Бога.

Когда вспыхивало очередное гонение на христиан, их принуждали при всех похулить Христа, тогда даже тайные христиане объявляли о своей вере, и лишались жизни.

Во время гонений на христиан при императоре Александре Севере (царствовал с 222 по 235 годы) Татиану привели в храм Аполлона и пытались заставить поклониться статуе языческого бога. По преданию, Татиана вознесла молитву Иисусу Христу, произошло землетрясение, статуя Аполлона разрушилась, обрушилась часть храма.

В житие Татианы говорится: «Диавол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причём все слышали вопль его и видели тень, пронесшуюся по воздуху».

После этого Татиану подвергли пыткам, но, как гласит предание, следы мучений исчезали с её тела.

Во время пыток по молитве святой мучителям явились четыре ангела и голос с небес, обращённый к Татиане. Эти чудеса заставили восьмерых мучителей уверовать во Христа.

Новообращённые мученики громко славили Христа и после короткого, но жестокого мучения все они были усечены мечём и отошли к Господу, приняв крещение в собственной крови.

На другой день сам правитель Рима Ульпиан взялся судить Татиану. Когда её привели из темницы, все были поражены тем, что на ней не было видно даже следа от вчерашних мучений. Тогда он приказал обнажить её и острыми бритвами резать ей тело. Как знамение её чистоты, из ран вместе с кровью истекло молоко, и воздух наполнился благоуханием мира.

Затем святую растянули на земле и долгое время били жезлами так, что сами мучители теряли силы и часто менялись. Она же оставалась непоколебимой, так как ангелы Божии, как и прежде, невидимо стояли около неё, ободряли её и отводили от неё удары на тех, кто пытался причинить ей страдания. Наконец, девять из числа палачей пали мёртвыми, а остальные, еле живые, остались лежать на земле неподвижно.

Святая же, встав, обличила во лжи судью и его служителей, говоря, что боги их - бездушные идолы.

Святую отправили обратно в темницу. Утром её снова привели на суд и снова все были поражены её прекрасным видом. В этот день святая сокрушила своей молитвой храм богини Дианы и снова претерпела за это мучения.

На другое утро Татиану привели на арену Колизея и выпустили льва. Димитрий Ростовский описывает, что на удивление всем, выпущенный из клетки лев не растерзал святую. Вместо этого, он ласкался к ней и покорно лизал ей ноги. Толпа потребовала, чтобы его убрали с арены. Некоторые кинулись исполнять пожелание толпы. Но лев тут же растерзал их. После того святую Татьяну бросили в огонь. Но огонь не коснулся даже ее волос, которыми, как плащом, святая мученица прикрывала свою наготу во время мучений.

Язычники решили, что Татиана совершает чудеса с помощью своих волос. Её остригли и заключили в храм Зевса.

Когда на третий день в храм пришли жрецы, они увидели, что идол Зевса разбит. После этого Татьяне и ее отцу был вынесен смертный приговор. Их главы были усечены мечем. Мученическая смерть Татианы произошла 12 января в 226 году.

Святая Татьяна почитается в Православной и в Католической Церквях как мученица первых веков христианства. Однако широко её почитание распространилось только среди восточных христиан.

Акафист святой Татиане

Подготовила Анастасия Горобец, «УНИАН-Религии».

По материалам открытых источников.

