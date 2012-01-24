У заповедника «Киево-Печерская лавра» новый гендиректор

Первый заместитель министра культуры Юрий Богуцкий вчера представил сотрудникам Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» нового генерального директора — бывшего заместителя министра культуры Викторию Лесничую. Об этом сегодня сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, 20 января министр культуры Михаил Кулиняк уволил гендиректора заповедника Марину Громову. Ее отставку в ведомстве объяснили нарушениями, обнаруженными в работе Печерской лавры. Следует отметить, что после увольнения госпожи Громовой в Министерстве культуры говорили, что кандидатуры на должность нового директора будут рассмотрены в ближайшее время.

Сотрудники Киево-Печерской лавры были удивлены внезапной сменой руководства.

«В понедельник в 11 утра всех заместителей директора, начальников отделов, главных специалистов и службу безопасности собрали в актовом зале, после чего Юрий Богуцкий зачитал нам приказ Михаила Кулиняка о назначении нового директора и представил госпожу Лесничую», - рассказала первый заместитель гендиректора заповедника Татьяна Майстерчук.

По ее словам, сотрудникам не объяснили причину увольнения Марины Громовой, сообщив лишь, что в дальнейшем предложат ей работу, «как хорошему специалисту».

