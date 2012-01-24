В Москве состоялась мировая премьера "Stabat mater"

Новое произведение председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона, написанное для хора и оркестра, стало главной премьерой завершившегося накануне в Москве второго Рождественского фестиваля духовной музыки. Об этом сообщает "Церковный вестник". Кантата "Stabat mater" прозвучала в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова и хора Академии хорового искусства имени В.С. Попова.

Сочинение написано на традиционный латинский текст Stabat mater. Как рассказал митрополит Иларион, "по своему содержанию он очень близок православному пониманию богослужебных текстов Страстной седмицы, посвященных Богоматери". Владыка пояснил, что первая часть средневекового молитвословия Stabat mater "повествует о страданиях Богородицы у креста, а вторая – это молитва грешника о прощении и спасении его души".

"Это очень эмоциональный текст, который очень естественно ложится на музыку, не случайно на протяжении многих веков он привлекал композиторов: ведь на этот текст написано более 200 музыкальных произведений, от Гайдна и Перголези до Арво Пярта и Карло Дженкинса", - считает митрополит Иларион.

Автор сочинения также рассказал, что кантата создавалась в течение нескольких лет. По словам владыки Илариона, идея произведения у него возникла еще в 2007 году, во время работы над "Страстями по Матфею", в которых также большое значение имел образ Богородицы, стоящей у креста. "Тогда я сделал несколько набросков и для нового сочинения", - отметил митрополит Иларион. "Две части из четырех некоторое время существовали как оркестровые пьесы. Это фуга в 12 минорных тональностях Memento, которая впоследствии стала основой для второй (хоровой) и третьей (ария сопрано с оркестром с солирующим гобоем и трубой) частей кантаты, а также пьеса "Perpeto mobile", которая стала четвертой частью кантаты", - рассказал он.

Исполнитель сочинения, известный дирижер и один из художественных руководителей Рождественского фестиваля Владимир Спиваков рассказал, что обращается к музыке митрополита Илариона в своем творчестве не впервые, и за несколько последних лет у них сложилось плодотворное сотрудничество. "Мы уже записали "Рождественскую ораторию" и "Песнь восхождения", - отметил музыкант. Владимир Спиваков считает: "Его Высокопреосвященство – не только известный церковный деятель, но еще и замечательный композитор. Его произведения исключительно профессионально написаны и музыканты с удовольствием их играют и поют". "Для каждого композитора его музыка – это его личное обращение к Богу", - добавил Владимир Спиваков.