В Германии канонизируют активиста антифашистского движения

4-5 февраля в Мюнхене пройдет завершительный акт канонизации студента Александра Шмореля, бывшего в годы войны членом антифашистской организации «Белая роза» и казненного гитлеровцами за антифашистскую деятельность и православное исповедание. Об этом сообщает "Православие и мир".

Родился в 1917 году в г. Оренбург в семье врача. Его отец – Гуго Шморелль, был немцем, предки которого переехали в Россию в середине XIX века из Восточной Пруссии, а мать, Наталья Петровна Введенская, – русской.

Воспитывался, в память о матери, в православном духе.

Около 1942 г. вместе с друзьями создал антифашистскую организацию «Белая роза» и принимал активное участие в Движении Сопротивления в Германии.

Скрываясь от гестапо, сделал попытку пересечь германско-швейцарскую границу, затем вернулся в Мюнхен, где был арестован.

После допросов в гестапо по приговору суда 13 июля 1943 г. был казнен на гильотине. Александр Шморель был похоронен по православному обряду на кладбище “Ам Перлахер Форст”.

Прославлен в Германской епархии Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) как местночтимый святой.