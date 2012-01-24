В России нет предпосылок для введения ювенальной юстиции

Святейший Патриарх Кирилл считает, что в России нет предпосылок для введения института ювенальной юстиции и за родителями должен быть сохранен статус законных представителей своих детей, сообщает «Церковный вестник».

«В настоящее время отсутствуют объективные, убедительные мотивы для создания нового правового механизма в этой области (сфере защиты детей)... Нужно добиваться реальной, эффективной работы уже имеющихся норм», — сказал Предстоятель Русской Церкви, выступая на открытии XX Рождественских чтений в Москве.

По словам Патриарха, в частности, более эффективно должен заработать уже существующий институт уполномоченных по правам ребенка. К сожалению, несмотря на на высокую активность правозащитников, у данного института пока еще недостаточно полномочий, констатировал Святейший Патриарх.