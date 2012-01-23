Пограничники предотвратили вывоз в Россию старинных икон

В пункте пропуска «Харьков-железнодорожный» сотрудники Харьковского пограничного отряда совместно с таможенниками обнаружили и изъяли старинные иконы, которые пыталась незаконно вывезти в Россию жительница Владивостока.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского пограничного отряда.

В частности, обратив внимание на чрезмерное волнение пассажирки одного из вагонов поезда «Донецк-Москва» при прохождении погранично-таможенного контроля, пограничники вместе с таможенниками решили тщательнее осмотреть вещи женщины. В них россиянка скрыла две старинные иконы: с изображением Богоматери с младенцем Иисусом (размером 17х23 см) и икону с изображением Николая Чудотворца, выполненные на дереве.

Правонарушительница вместе с иконами переданы в таможню. Принадлежность икон к исторической и культурной ценности будут определены после проведения экспертизы.

