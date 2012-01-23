В РПЦ прогнозируют нарастание тотальной слежки в интернете

Протоиерей Всеволод Чаплин прогнозирует нарастание интернет-контроля: «Общество становится все более просматриваемым и прослушиваемым, нравится нам это или нет. Сейчас цель заявлена благая: смерть флибустьерам. Потом можно будет придумать еще более благую: борьбу с сомнительными финансовыми операциями», заявил он в связи с проходящими акциями организаций, борющихся с пиратством в Интернете.

Как отмечает председатель Синодального отдела, контролировать человека онлайн проще, чем в реальной жизни: «Структурирование общества под предлогом борьбы с правонарушениями — неизбежная вещь. Была в оффлайне, сейчас приходит сюда, к нам, таким свободным и раскованным. И интернет — на самом-то деле! — дает гораздо больше возможностей для тотальной слежки и изобличения, чем мутный и непредсказуемый реал. Все-таки здесь найти можно практически кого угодно, да и доказать что угодно очень легко».

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