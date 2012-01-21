В России "икона" Путина "обновилась и замироточила"

"Матушка" Фотинья из деревни Большая Ельня в Нижегородской области - основательница секты, почитающей Путина, заявила, что икона премьера "обновилась и замироточила". Об этом объявлено на официальной страничкеФотиньи.

"Внимание! С 19.01.2012 в храме обновилась и замироточила икона Владимира Путина, а также его освященный портрет. Господь даёт нам такие знаки Своего благодатного присутствия", - сказано в сообщении Фотиньи.

"Путин - это путь иной для России. В одной из своих прошлых жизней он был князем Владимиром и крестил Русь, теперь Владимиру Владимировичу предстоит заново покрестить нашу языческую страну! Чудо мироточения происходит вследствие веры народа!", объявила "настоятельница Храма в честь Пресветлого образа Божией Матери "Воскрешающая Русь" матушка Фотиния". Ранее Фотинья заявила, что панораму прошлых жизней премьера ей показал Бог.

Храм секты "путинопоклонников" расположен в поселке Большая Ельня Нижегородской области. Первые публикации об общине "матушки Фотиньи" появились еще в 2005 году. Недавно она вновь попала в поле зрения СМИ. Видимо, в преддверии выборов.

Фотинья сравнивает Путина с учениками Христа. "По Библии, апостол Павел был поначалу военачальником и злостным гонителем христиан, а потом стал проповедовать Евангелие. Путин во время своей службы в КГБ тоже занимался не совсем праведными делами. А когда стал президентом, на него снизошел Святой Дух, и он, как и апостол, начал мудро руководить своей паствой. Ему сейчас тяжело, но он выполняет апостольский подвиг", - поведала она в интервью еженедельнику "Собеседник".

Агентство Reuters, бравшее интервью у матушки Фотиньи, в миру Светланы Фроловой, считает нижегородскую секту экстремальной иллюстрацией "культа личности", создаваемого вокруг российского премьера.

Для Фотиньи Путин, портрет которого она хранит в своей спальне, - воплощение российского государя, царя. "У него душа царя. Неслучайно, что теперь он президент", - вздыхает "матушка". Когда корреспондент Reuters напомнил ей, что Путин - премьер-министр, а президент теперь Медведев, она ответила, что Путин оставался хозяином России. "Можно быть премьер-министром и все же остаться президентом. Медведев - просто путинский студент", - считает Фотинья.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, со своей стороны, заявил, что его шеф не одобряет тот тип почитания, который культивирует Светлана Фролова. По словам Пескова, конечно, Путин - самый популярный человек в стране. Есть фан-клубы его поклонников, но это не вид культа, считает пресс-секретарь премьера.

NEWSru.