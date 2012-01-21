На христианском севере Нигерии погибли 80 человек

В городе Кано на севере Нигерии в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 80 человек.

Во втором по величине городе страны объявлен 24-часовой комендантский час.

Смертник привел в действие взрывное устройство рядом со зданием регионального полицейского управления.

Несколько взрывов также прогремело у офиса миграционной службы и ряда других полицейских участков.

После взрывов в христианских храмах в столице в конце декабря сотни христиан покинули северные районы страны из-за угроз исламских радикалов.

Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Боко харам», члены которой добиваются введения норм шариата на севере Нигерии. В середине января на юге Нигерии было совершено нападение на мечеть, после того как с севера страны началось бегство христиан.

Газета.Ru