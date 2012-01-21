"Союзмультфильм" освобождает для Церкви помещение

"Союзмультфильм" (Москва, Россия) в ближайшее время должен будет отдать свое помещение в ведение Русской православной церкви, сообщил генеральный директор киностудии Николай Маковский.

"Студия занимает помещение и территорию храма Николая Угодника, которые вернули Русской православной церкви", - объяснил Н.Маковский.

"Министерство экономического развития предложило студии два здания. "Нам эти здания подходят", - сказал он.

Седмица.