"Союзмультфильм" освобождает для Церкви помещение
11:41, 21 января 2012Общество
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Храм Святителя Николая
"Союзмультфильм" (Москва, Россия) в ближайшее время должен будет отдать свое помещение в ведение Русской православной церкви, сообщил генеральный директор киностудии Николай Маковский.
"Студия занимает помещение и территорию храма Николая Угодника, которые вернули Русской православной церкви", - объяснил Н.Маковский.
"Министерство экономического развития предложило студии два здания. "Нам эти здания подходят", - сказал он.
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