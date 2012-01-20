В Крыму сын подал в суд на отца-сектанта

14-летний житель Симферополя по имени Егор подал в суд на своего отца, который состоит в некой секте и заставляет сына жить в соответствии с ее вероучением. Об этом сообщает газета "Сегодня". Подросток выступает против того, чтобы ему навязывали вероисповедание, и требует, чтобы его отца лишили родительских прав.

Как пишет издание, мать Егора умерла, когда ему было четыре года. С тех пор он жил у бабушки с дедушкой. Отец женился снова и жил по соседству. Он получал пособие на ребенка, однако из этих денег, как отмечается, мальчику ничего не доставалось. В то же время отец принимал активное участие в воспитании сына.

Мужчина состоял в некой религиозной общине (ее название не указано). Он заставлял сына ходить на религиозные собрания и соблюдать предписания религии. "Сначала мне там понравилось: новые люди, необычные разговоры, — вспоминает Егор. — Потом собрания стали тяготить, совсем не нравилось, когда заставляли ходить по квартирам, приглашать незнакомых людей к нам. Нас инструктировали, как заинтересовать человека, как с ним разговаривать на любую тему. Мне было неудобно и стыдно, потому что встречал знакомых…".

Помимо прочего ребенку было запрещено праздновать дни рождения. Как рассказала бабушка Егора, Ольга Стефановна, в дни рождения мужчина забирал сына к себе, закрывал в квартире и категорически запрещал ему принимать какие-либо поздравления и подарки.

Отец и мачеха (которая, как следует из публикации, также состояла в общине) ограничивали общение Егора со сверстниками, запрещали посещать кружки и секции. "Мачеха мне все время повторяла, чтобы не вздумал общаться с девушками, которые не ходят в общину. А [еще говорила, что] если я не буду посещать собрания и слушаться отца, обязательно стану наркоманом", - рассказывает подросток.

В ответ на претензии подростка отец стал писать жалобы в различные инстанции, утверждая, что бабушка насильно удерживает Егора у себя и требуя, чтобы его обязали жить с отцом. Бабушка, со своей стороны, писала в различные ведомства обращения в защиту внука. В итоге Егор сам обратился в суд с иском против отца.

По словам юриста Валентины Бобровой, такого рода иски в Украине ранее не рассматривались. При этом законодательство Украины, как отмечает издание, с одной стороны позволяет родителям воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями, с другой — предусматривает для ребенка возможность защищать свои права в случае, если обязанности родителей выполняются неподобающим образом.