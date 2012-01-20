"Тайную вечерю" Да Винчи разрушает дыхание посетителей

Фреске "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи угрожает дыхание посетителей, выдыхающих разрушительный влажный воздух, содержащий органические соединения. Поэтому оптимальное время, которое может проводить каждый посетитель у этой уникальной фрески, составляет 15 минут.

Настенная роспись "Тайная вечеря" создана в 1495—1498 гг. в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане. Леонардо да Винчи писал "Тайную вечерю" на сухой стене, а не на влажной штукатурке, поэтому роспись не является фреской в полном смысле слова. Леонардо покрыл каменную стену слоем смолы, гипса и мастики и писал по нему темперой.

Из-за избранного метода роспись начала разрушаться уже через несколько лет после окончания работы – таковы выводы экспертов. Уже в 1517 г. краска начала отслаиваться. В 1556 г. Вазари описал роспись как сильно разрушенную и настолько испортившуюся, что фигуры почти невозможно было узнать.

В 1652 г. в стене с росписью был проделан дверной проем, позднее заложенный кирпичом; его видно до сих пор в середине композиции. Ранние копии дают основания считать, что ступни Иисуса были в положении, символизировавшем предстоящее распятие.

В 1768 г. над росписью с целью защиты повесили завесу из ткани. Однако это привело к тому, что она перекрывала испарение влаги с поверхности росписи, а, когда завесу откидывали, она задевала красочный слой, который местами уже потрескался и отслаивался.

Фреску несколько раз реставрировали. Впервые это сделал в 1726 г. Микеланджело Белотти, который заполнил недостающие места масляной краской, а затем покрыл фреску лаком. Надолго этой реставрации не хватило, и другая была предпринята в 1770 г. Джузеппе Маца, который счистил работу Белотти, а затем основательно переписал роспись. Он переписал все лица, кроме трех, а затем вынужден был остановить работу из-за возмущения общественности.

В 1796 г. французские войска использовали трапезную как оружейный склад; они бросали камни в роспись и забирались на лестницы, чтобы выцарапать апостолам глаза. Затем трапезная использовалась как тюрьма.

В 1821 Стефано Барецци, известный своим умением чрезвычайно аккуратно удалять фрески со стен, был приглашен для того, чтобы перенести роспись в более безопасное место. Он серьезно повредил центральную секцию, прежде чем осознал, что работа Леонардо не является фреской. Барецци предпринял попытку клеем прикрепить обратно поврежденные участки.

С 1901 до 1908 Луиджи Кавенаги впервые провел тщательное исследование структуры росписи, а затем приступил к её расчистке. В 1924 г. Оресте Сильвестри осуществил дальнейшую расчистку и стабилизировал некоторые части штукатуркой.

Во время II мировой войны, 15 августа 1943 г., трапезная подверглась бомбежке. Мешки с песком предотвратили попадание осколков бомбы в роспись, но вредное воздействие оказала вибрация.

В 1951—1954 гг. Мауро Пелличоли выполнил ещё одну реставрацию с расчисткой и стабилизацией. Но уже в 1970-е фреска выглядела сильно разрушенной. С 1978 по 1999 г. под руководством Пинин Брамбилла Барсилон осуществлен масштабный проект реставрации, целью которого были консервация росписи, а также очистка ее от загрязнений и негативных последствий также от реставрационных вмешательств, предпринятых в XVIII и XIX вв.

Поскольку перемещение росписи в более подходящую для дальнейшей сохранности обстановку представлялось невозможным, такую среду с контролируемым климатическим режимом решили создать в самой трапезной, для чего пришлось замуровать окна.

Затем было проведено исследование росписи с использованием инфракрасной рефлектоскопии и картонов к ней из Королевской библиотеки Виндзорского замка. Некоторые участки росписи посчитали не подлежащими восстановлению. Эти места дописали заново акварелью приглушенных цветов, что позволяло показать, не отвлекая внимание зрителя, что они не являются оригинальной работой.

Реставрация заняла 21 год. 28 мая 1999 г. роспись была открыта для просмотра. Посетители должны заказывать билеты заранее и могут провести рядом с шедевром только 15 минут.

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