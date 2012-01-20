До 9 возросло число погибших в ДТП в Ровенской обл. паломников
Еще 8 травмированы
В Ровенской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 9 человек, еще 8 травмированы.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 17.10 19 января на 2-м км автодороги западного подъезда к г. Ровно (между селами Большая Омельяна и Вересневое) произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, перевозившего 17 пассажиров, с грузовым автомобилем Renault.
Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 9 человек (два человека умерли в больнице) и 8 (из них три ребенка и трое подростков) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницы Ровно.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Ровенской области.