До 9 возросло число погибших в ДТП в Ровенской обл. паломников

В Ровенской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 9 человек, еще 8 травмированы.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 17.10 19 января на 2-м км автодороги западного подъезда к г. Ровно (между селами Большая Омельяна и Вересневое) произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen, перевозившего 17 пассажиров, с грузовым автомобилем Renault.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 9 человек (два человека умерли в больнице) и 8 (из них три ребенка и трое подростков) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницы Ровно.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Ровенской области.

