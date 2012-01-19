У человека нет судьбы, но есть свобода выбора

Попытки определить будущее по звездам заведомо бессмысленны, считают в Русской Православной Церкви.

"Я убежден в том, что духовно опасно пытаться, исходя из расположения звезд, спланировать свое будущее", - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин на встрече с православной общественностью в Москве.

По его словам, "проблема с астрологами" именно в том, что они "пытаются навязать определенную программу поведения, объяснить тебе, что сегодня, или в эту неделю, или в этом месяце, или в этом году нужно делать одни дела, а в какое-то иное время - другие, то есть пытаются все время вернуть наше христианское или постхристианское сознание к древнеязыческой мысли о существовании судьбы".

"Судьба - это не христианское понятие. Судьбы нет, есть свобода. Человек сам созидает свою жизнь, сам принимает решения, и хорошо, если эти решения согласуются с волей Божьей. Человек не запрограммирован, он не скован ни звездами, ни последствиями, которые якобы могут происходить от сочетания звезд и их расположения на небе", - убежден священник.

Как отметил он, не случайно Господь сокрыл от человека будущее.

"Мы всегда должны быть настроены на то, чтобы жить по Божьим заповедям, исполнять Божью волю и делать добрые дела. Мы всегда должны быть готовы к встрече с Господом после нашей кончины или кончины этого миры. Мы не должны откладывать на завтра ничего, что можно и нужно сделать сегодня, если речь идет о добром деле", - заявил представитель Церкви.

Newsland