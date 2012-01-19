Уникальный храм девы Марии внутри дуба (Фото)
15:06, 19 января 2012Общество
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И комната отшельника
Этому дубу во французской деревне Allouville-Bellefosse больше 800 лет, внутри него расположены две часовни: Богоматерь мира и комната отшельника.
Еще в 17 веке в дуб попала молния, образовав внутри дерева полость. Служители церкви восприняли это событие как знак и создали внутри дуба храм. В некоторых местах отпадает кора и хозяин облицовывает их деревянной дранкой.
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