Уникальный храм девы Марии внутри дуба (Фото)

Этому дубу во французской деревне Allouville-Bellefosse больше 800 лет, внутри него расположены две часовни: Богоматерь мира и комната отшельника.

Еще в 17 веке в дуб попала молния, образовав внутри дерева полость. Служители церкви восприняли это событие как знак и создали внутри дуба храм. В некоторых местах отпадает кора и хозяин облицовывает их деревянной дранкой.

Социальный вирус