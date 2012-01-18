В Пакистане во время молитвы убит журналист "Голоса Америки"

В мечети на северо-западе Пакистана боевики убили пакистанского журналиста Мукаррама Хан Атифа, который сотрудничал с радиостанцией «Голос Америки», пишет «Зеркало недели» со ссылкой на пакистанские СМИ.

43-летний М. Атиф был застрелен во время молитвы в мечети своего родного города Шабкадар в 30 километрах к северу от Пешавара.

Журналист был сотрудником местной радиостанции Deewa и постоянно сотрудничал с отделом радиовещания радиостанции «Голос Америки».

«Двое нападавших подъехали к мечети на мотоцикле, открыли огонь по Атифу, а затем скрылись», - сказал полицейский офицер Захир Шах.

Он также добавил, что был ранен мулла, который вел молитву.

По информации пакистанских СМИ, за гибелью журналиста стоят талибы, которые угрожали ему за то, что он сотрудничает с американской радиостанцией.

По оценкам организации «Репортеры без границ», Пакистан считается самой опасной страной для работников СМИ - в 2011 году здесь были убиты не менее восьми (по информации ряда источников - десять) журналистов.

Гибель М. Атифа стала первым убийством журналиста в Пакистане в этом году, указывает издание.

