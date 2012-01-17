В Новой Каховке на Крещение откроют огромную каскадную купель в виде креста.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Новой Каховки, ранее открытие купели планировалось ко Дню города в сентябре, но закончить все работы по строительству купели не успели. Поэтому торжественную церемонию перенесли на 19 января — православный праздник Крещения.

Организаторами строительства купели стали депутаты из фракции Партии регионов в местном городском совете. Реализация данного проекта стала возможной благодаря поддержке местных властей и спонсорской помощи депутата областного совета Александра СИДОРЕНКО.

Точный объем купели не сообщается, но отмечено, что для строительства культового сооружения была расчищена территория площадью 1 тыс. кв. м.

«Изначально конструкция объекта предусматривалась в форме креста, поэтому вполне логично было бы открыть купель на Крещение. На сегодняшний день выполнено порядка 85% работ, готовы чаши для купания, они наполнены водой. Каскадная конструкция купели позволяет чувствовать себя здесь комфортно людям разного возраста и роста (самая глубокая чаша — 1,5 м), дело — за благоустройством прилегающей территории. Предстоит обустроить еще два «озера для купания» по обе стороны от чаши, завершив таким образом рукотворный комплекс», - сообщил один из организаторов строительства, депутат горсовета Владимир БОНДАРЕНКО.

Планируется, что в открытии купели примут участие председатель Херсонской областной государственной администрации Николай КОСТЯК, председатель Херсонского областного совета Виктор ПЕЛИХ, епископ Новокаховский и Генический ФИЛАРЕТ.