В Каире обнаружена древнейшая рукописная Библия

Древнейший рукописный список Библии обнаружен в хранилище президентского дворца Абдин в центре египетской столицы. Об этом сообщил советник Ахмед Идрис, руководитель комиссии по инвентаризации всех дворцов, находившихся ранее в ведении канцелярии главы государства, пишет газета "Аль-Гумхурия".

По его словам, будет создан специальный комитет ученых и историков, которым предстоит изучить текст священной книги и выяснить время его написания. Но уже сейчас, отметил он, очевидно, что обнаруженное Евангелие "бесценно и не имеет аналогов в мире", поскольку "древняя рукопись является оригинальным текстом".

Дворец Абдин в центре Каира был открыт в 1874 году. Первоначально это была одна из королевских резиденций, позднее она перешел в ведение президента страны. Считающийся одним из самых роскошных дворцов в мире, Абдин сейчас является, в первую очередь, музеем, хотя часть помещений до последнего времени занимала канцелярия президента. Всего во дворце - 500 комнат. Верхние этажи дворца, где в свое время размещались жилые помещения королевской семьи, сохранены в первозданном виде для посещения иностранными гостями. Ниже расположены музеи - Королевский семейный музей, президентский музей подарков, уникальный музей оружия, исторический музей документов.

Как сообщил Идрис, до настоящего момента инвентаризация не выявила ни одной пропавшей или украденной вещи. Среди сокровищ дворца - редкие ковры ручной работы, среди которых немало средневековых образцов. Их стоимость оценивается в 65 млн долларов.

На этой неделе комиссия приступает к изучению содержимого крыла дворца, где раньше размещались апартаменты бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его супруги Сюзан Сабит и где хранятся подарки, сделанные в свое время экс-главе государства.

ИТАР-ТАСС