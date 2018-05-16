Может ли заключенный быть монахом?

Неканоническая конфессиия РПЦЗ (В-В) пополняет свою численность тюремными «монахами»: 12 заключенных, приговоренных к пожизненному сроку, которые отбывают наказание в Винницкой тюрьме №1, приняли монашеский постриг. Об этом в январе сообщил УНИАН со ссылкой на пресс-службу Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Винницкой области. В сообщении пресс-службы не уточнялось, к какой конфессии принадлежит тюремный «монастырь».

Как выяснилось, пожизненно заключенных Винницкой тюрьмы №1 постригают в монахи представители новообразованной неканонической конфессии РПЦЗ (В-В). Но это не та РПЦЗ, которая соединилась с Московским Патриархатом и в законности которой никогда не было сомнений, а никем не признанная конфессия, которая после названия РПЦЗ имеет добавленные буквы В-В (Виталиевская-Владимирская). В Украине ее возглавляет «епископ Солтановский и Малороссийский» Алексей (Пергаменцев)».

Ситуацию прокомментировал протоиерей Алексий Иродов, настоятель храма в честь праведного Алексия, человека Божия УПЦ, расположенного на территории Винницкой тюрьмы №1.

МОЖНО ЛИ ПОЖЕРТВОВАТЬ БОГУ ЖИЗНЬ, КОТОРАЯ УЖЕ И ТАК НЕ ТВОЯ?

«Пострижением в монахи заключенных занимается новоиспеченная конфессия, которая именует себя Русская Православная Церковь Заграницей, – рассказал священник.

Высказывая недоумение по поводу создания монашеской общины в тюрьме, отец Алексий назвал монастырь для заключенных «досадной буффонадой».

«Монахом может быть человек, свободный от других обязательств, – пояснил священник. – Этими обязательствами являются семья, малолетние дети, служба в армии, рабство, пребывание в тюрьме, финансовые долги и т.д. Как можно отдать кому-то то, что тебе не принадлежит? Можно ли пожертвовать Богу жизнь, которая уже и так не твоя? Какие обеты будет давать монах в тюрьме? Обет безбрачия? Обет послушания? Кому? Тюремному начальству? Или духовным наставникам, которых человек видит пару раз в год? Обет нестяжания? Но он и так сводится к краткому списку разрешенных предметов. Все это очень сомнительно».

«Учитывая прошлую жизнь заключенных, – продолжил о. Алексий, – изоляцию в тюрьме, мне кажется безответственным проводить над ними такой эксперимент. Их склонили отречься от своей веры, ради вступления в ультрановую конфессию. Их назвали монахами и оставили наедине с книгами без руководства, которое в тюрьме фактически невозможно. Все это, по моему мнению, закончится проблемами психиатрического характера. И те, кто сейчас умиляется монахами в тюрьме, очень скоро возьмутся за голову от того, что из этого вышло».

ТЮРЕМНЫЕ «МОНАХИ» ― КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ПОПОЛНЕНИЕ НЕКАНОНИЧЕСКОЙ КОНФЕССИИ РПЦЗ (В-В)

Среди причин создания монастыря в тюрьме, протоиерей Алексий Иродов назвал вербовку РПЦЗ (В-В) новых членов и возможность помилования для пожизненно заключенных.

«Сначала человек становится „монахом”, потом обращается к администрации с просьбой о помиловании. Потом человека, возможно, отпускают, и он, выйдя из тюрьмы, пополняет ряды этой новой малочисленной конфессии... А как быть с правилом, что монах должен пребывать в монастыре, где пострижен? Кроме того, когда такой „монах” выйдет на волю, рано или поздно он поймет, что его монашество Православной Церковью не приемлется, и его статус подкреплен только авторитетом тех, кто его постригал. И что тогда? В лучшем случае он просто женится, в худшем – пойдет „просвещать” других. И если раньше такой человек был убийцей телесным, то теперь станет убийцей духовным», – считает о. Алексий.

Священник также высказался категорически против того, чтобы монахи-заключенные одевали скуфью и подрясник, как это практикуется в тюремном «монастыре».

«Скуфью и подрясник еще нужно заслужить, – сказал пастырь. – Насколько мне известно, одежда монаха – это неудобная, жесткая власяница. И если придумывать внешние отличия для монахов в тюрьме, то это должна быть „роба”, причем хуже, чем у всех остальных заключенных, а на шее такой человек должен носить сосуд для слез и в конце месяца половину слез посвящать Богу за свои грехи, а вторую половину – отсылать родственникам всех тех, убитых им, чья кровь еще не остыла. И глядя на эти слезы, он должен бы думать о том, больше ли этих слез, чем тех, которые пролили сироты, плача о своих убитых? В таком виде – может быть, но в скуфье и подряснике… Я надеюсь, в Православной Церкви это невозможно».

Материал предоставила газета «Одигитрия»

*** Православная газета «Одигитрия» основана приходами УПЦ города Винницы в июне 2000 года.

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