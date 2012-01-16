Ученые: понедельник, 16 января, самый унылый день в году

Ученые из британского Университета Кардиффа признали понедельник, 16 января, самым депрессивным днем в году, пишет The Wall Street Journal.

Согласно «формуле счастья», разработанной экспертами, именно в этот день англичане и другие европейцы почувствуют «построждественское» и послепраздничное уныние, которое натолкнет их на мысль о том, что в ближайшее время их ожидает мало приятного. Среди главных причин плохого настроения эксперты называют холодную погоду, накопившиеся долги и неоплаченные счета, а также факт того, что до заработной платы за январь остается еще две недели.

«Все эти факторы и делают третий понедельник января самым печальным рабочим днем в году», – уверены ученые. Они отмечают, что люди, которые любят свою работу, справляются с депрессией в «грустный понедельник» (Blue Monday) гораздо успешней, чем те, кто работает без удовольствия.

Дата «самого печального дня в году» была впервые определена ученым Клиффом Арналлом. Математическая формула несчастья, выведенная ученым, состоит из шести элементов: погода (W), долг (D), показатель времени, прошедшего после Рождества; показатель времени, прошедшего с момента, когда человек дал себе новогодние обещания; низкая мотивация, ощущение необходимости принятия немедленных решений.

Однако часть ученого мира утверждает, что формуле Клиффа Арналла нет места в реальной науке.

Газета.Ru