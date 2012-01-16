На Львовщине в церкви погиб рабочий-реставратор

В городе Самбор Львовской области в результате поражения электротоком в церкви погиб рабочий-реставратор.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, 15 января в 20.22 поступило сообщение о пожаре в городе Самборе, в церкви Успения Пресвятой Богородицы.

При падении с купола церкви получил смертельные травмы 37-летний рабочий, который выполнял реставрационные работы.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра Павел ВАСИЛЕНКО, рабочий заметил, что под куполом церкви искрится электропроводка и поднялся на настил, чтобы выяснить причины ее возгорания, при этом был поражен электротоком и упал с высоты настила на пол. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

Здание церкви кирпичное, крытое жестью, 1994 года постройки. Огнем повреждены деревянные конструкции настила купола. Нанесенный пожаром побочные убытки составляют 58 тыс. 410 грн. Спасена церковь и имущество на общую сумму 800 тыс. грн.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросети, информирует пресс-центр.

