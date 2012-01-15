Фильм "Афон: достучаться до небес" (2012 год)

Съемочная группа русского "Первого канала" заглянула за тайные двери древних обителей...

В фильме: Возвращение Пояса Богородицы из России на Афон... Ксилургу - древнейший на планете Земля русский храм. Экслюзивные кадры и интервью на Карулях - в самом закрытом уделе афонского монашества, где в тайных пещерах скрываются от мира настоящие аскеты, а иногда и беглые люди. Дыхание Рождества на Святой Горе, без еловых ветвей, но с южными плодами.

Легенда о двенадцати старцах... Почему на Афон не пускают женщин? В чем рецепт афонского долголетия? Как монахи хоронят своих братьев?

Путь героев этого фильма называют подвигом. Иноки, то есть иные, другие люди. Греки и русские, сербы и англичане, даже бразильцы. Они живут вне мира, но на их молитвах держится мир.

Афанасий - из России, Сергей - с Украины, Феодох - из Грузии. Три судьбы, три дороги к Богу сошлись на Святой горе.

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