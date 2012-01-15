Патриарх Сербский Павел о преподобном Серафиме и жизни во Христе

Православие и мир

Святейший Патриарх Сербский Павел в 2003 году, во дни визита в Нижегородскую епархию Русской Православной Церкви дал интервью священнику Игорю Пчелинцеву для газеты «Нижегородские епархиальные ведомости«, и рассказал о почитании преподобного Серафима в Сербии.

Ваше Святейшество! Пожалуйста расскажите каково почитание преп. Серафима Саровского на сербской земле?

Существует очень и очень сильное почитание преподобного Серафима, также как и всех святых Российских. Мы сравниваем преп. Серафима с нашим великим святым – святителем Саввой Сербским (13 век.) – также как и св. Савва преподобный Серафим приобрел от Бога великую святость, проводя жизнь в подвигах поста и молитвы. Также как и свт. Савва преподобный Серафим молился за свой народ и свою землю и жил такой жизнью, которая является примером для всех нас.

Православие, которое роднит и объединяет этих святых – это есть знание науки Евангельской. И не просто знание, но и жизнь согласно этой науке. Мы можем говорить и писать что угодно, но если мы не живем по Евангелию, то все будет тщетно. «Вера без дел мертва» (Иак 2:20)

Необходимо согласие евангельской науки и жизни христианина. Так жили и молились наши святые. Мы просим преп. Серафима о мире в наших сердцах.

Святейший Владыко, есть ли в Сербии храмы, освященные во имя преподобного Серафима?

Есть два таких храма. Они были построены между первой и второй мировыми войнами. Но всюду – во всех храмах и в домах православных имеются иконы преподобного. По всей стране служат молебны и акафисты преп. Серафиму – акафисты служат может быть не так часто как в России (чаще всего мы совершаем акафисты Божией Матери и Иисусу Сладчайшему). Издаются книги о преподобном Серафиме Саровском.

Какова на Ваш взгляд теперь духовная обстановка в Сербии после войны и после смены власти в государстве?

Сербская Церковь как и любая Православная Церковь не предпринимает никаких политических действий. Она почитает волю народа, когда воля и пожелание народа согласны с волей Божией. Конечно же Церковь выступает за смену власти, перемену одного правительства другим, только демократическим мирным путем.

Ваше Святейшество, как спасаться человеку, живущему в современном мире, среди суеты и хаоса? Как молиться, какую избрать меру духовной жизни?

Нужно идти путем Христа. Все как надо молиться изложено в молитве Господней «Отче наш» — в малом тут все сказано. Все прошения, с которыми человек может обращаться к Богу. Этой молитвой и нужно молиться Богу.

Какую же избрать меру правила?

Нужно начинать с малого совсем и постепенно с ростом духовной жизни избирать большее.

Заповеди не тяжелы для исполнения. Почему же они для нас оказываются тяжелыми? Потому что мы не имеем привычки жить по заповедям. Что легче – курить или не курить? Легче не курить, чем курить. Что легче – быть трезвенным или пьянствовать? Легче жить трезвым. Что легче – жить с соседом своим в мире или судиться с ним или ссориться постоянно? Легче жить в мире. Освободись от ненужных привычек. Живи в мире.

Как часто нужно причащаться Св. Тайн современному человеку?

Первые христиане причащались каждый день, чуть позже причащались каждое воскресенье и в праздничные дни, правда в те времена праздников было меньше, чем теперь. И первые христиане именовались святыми – и были святыми! Эта святость необходима была им для твердости духа в эпоху гонений.

Сейчас наступила свобода для христиан — можно провести историческую аналогию – после времени равноапостольного императора Константина и его матери царицы Елены (IV век), когда была дарована свобода исповедания христианства, многие люди стали присоединяться к Церкви неискренне и через эту неискренность постепенно наступил упадок христианства. Люди перестали причащаться Св. Тайн.

Свт. Иоанн Златоуст задает вопрос – «Нужно ли часто причащаться или не очень часто?», потому что в то время уже были люди, которые совсем не причащались. И отвечает на него – «Нужно причащаться ни очень часто, ни очень редко. Если ты достоин, то ты всегда достоин, а если ты недостоин причащения – то никогда не достоин..» Поэтому надо испытывать себя.

Евангелие говорит нам: «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.» (Ио. 6: 53-56)

Апостол Павел добавляет к этому: «Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает.» (1 Кор. 11:29-30)

А как определить – достоин ты или не достоин?

На это есть в Православной Церкви духовник. Иначе бы каждый считал бы себя отличным (шутит Святейший Патриарх Павел).

Диавол часто подучает человека сделать то то и то то плохое, мол все так делают и поступают. Не нужно слушать диавола никогда – ни когда он советует человека ко злу, ни в том случае, если он подговаривает человека и к мнимой добродетели, особенно к подвигам не по разуму и не по силам конкретного человека.

Дорогой и Святейший Владыко! Прошу Вас передать свое святительское благословение всем нижегородцам, прихожанам нашего Собора во имя св. Александра Невского, всем читателям газеты «Нижегородсеи епархиальные ведомости» в связи с торжествами 100-летия прославления преп. Серафима Саровского в лике святых.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ГОСПОДНЕ НА ВАС! С ПРАЗДНИКОМ!

Со Святейшим Патриархом беседовал священник Игорь Пчелинцев.