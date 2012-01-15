Братство пчеловодов изготовило большую свечу

14 января в Луцке начался международный этнофестиваль «Рождество в Луцке», который будет длиться два дня.

В программе мероприятия: рождественско-обрядовые действа, колядки, щедривки, дегустация меда и выпивки, угощение традиционными рождественскими блюдами, выставки, конкурсы, развлечения, рождественские вечерницы, сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета.

На Театральной площади города члены областной организации «Пласт» передали Вифлеемский огонь первому заместителю городского председателя Святославу КРАВЧУКУ. После этого состоялось зажжение большой свечи, которую изготовили представители Братства пчеловодов Волыни.

В рамках фестиваля в центре города национально-культурные общества Луцка представили рождественские традиции Армении, Польши, России, Чехии.

Также в программе фестиваля состоялось празднично-обрядовое действо «Поздравляем с Колядой» при участии свыше 50 фольклорных коллективов из Беларуси и Польши, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Волынской и других областей.

Во время фестиваля проходит рождественская ярмарка, в рамках которой проходит региональный конкурс медоваров «Питні меди -2012».