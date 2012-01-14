Французский суд разрешил назвать ребенка Демоном

Во Франции суд по семейным делам встал на сторону семейной пары, которая решила назвать сына Демоном (Daemon; ударение на последний слог) в честь одного из главных героев телесериала "Дневники вампира" Дэймона Сальваторе (Damon Salvatore). Суд отклонил просьбу местной прокуратуры, потребовавшей запретить семье давать новорожденному сыну имя Демон.

Лионель и Бланден Дефонтен из города Камбре на севере Франции стали родителями 3 ноября 2011 года. Оба супруга являются поклонниками "Дневников вампира", и решили назвать ребенка в честь одного из персонажей любимого сериала, добавив к англоязычной версии имени Дэймон букву "е", чтобы оно "правильно" звучало (если бы буква не была добавлена, ребенок бы получил имя Дамон).

Выбор родителей, однако, смутил сотрудников регистрационного ведомства, куда семья Дефонтен отправилась, чтобы оформить свидетельство о рождении. Сотрудники ведомства заявили, что считают имя неблагозвучным и противоречащим интересам новорожденного.

После этого Дефонтен обратились в суд. Они заявили, что им просто нравится звучание имени Демон, и они не вкладывают в него никакого мистического или оккультного смысла.

Лента.Ру