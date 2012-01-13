В Салониках обнаружены остатки храма ранневизантийской эпохи

Пять месяцев назад в центре Салоник рядом с улицей Св. Димитрия (между улицами Стратигу Думбиоту и Филота) была обнаружена постройка VI в., использовавшаяся в религиозных целях, о чем свидетельствует христианская символика на стенах здания. Ранее неподалеку также были обнаружены статуи римского периода, находящиеся теперь в Археологическом музее.

Постройка имела боковые портики, мраморную лестницу, фонтан и выложенный плитами двор. Встроенные в здание капители, видимо, принадлежат более древнему сооружению. Археологи высказали предположение, что при постройке могли использоваться фрагменты античных зданий, например, круглого строения римского периода на прилегающем участке.

При раскопках были найдены фрагменты напольной византийской мозаики и монета эпохи императора Аркадия (395-408), рядом обнаружены захоронения средне-византийского периода.

Центральный Археологический Совет одобрил план продолжения раскопок. Но из-за недостатка выделяемых государством средств необходимо привлечение спонсоров, поскольку предстоит выплата компенсации 22 владельцам участка, на котором осуществляются раскопки.

Благовест.



