В Черкасской обл. замироточила церковная фреска (фото)

В Свято-Покровском храме города Смила Черкасской области начала мироточить фреска с изображением преподобного Сергия Радонежского.

Как сообщает черкасский еженедельник «Пресс-центр», такое чудо случается уже не впервые, причем именно на этом святом изображении: верующие помнят, как в прошлом году эта фреска обильно покрылась каплями мира, которое впоследствии исчезло таким же неясным образом, как и появилось.

- Мы не берем на себя смелость толковать это событие, тем более искать в нем какой то сакральный подтекст, - отметил настоятель Покровского храма протоиерей Петр Дмитрук. - Это чудо свидетельствует лишь о том, что Господь не оставляет нас Своей милостью, Своим присутствием в нашем храме, поэтому нам остается молиться и благодарить Его за эту милость.

С появлением мира у фрески преподобного Сергия Радонежского правились молебны за здоровье верующих, а капельками этой чудодейственной жидкости священники помазывали больных.