Преображенский пещерный монастырь был построен в XVII-XVIII вв.

Эксперты Института археологии Национальной академии наук Украины определили, что найденный ранее Преображенский пещерный монастырь на территории села Наугольное Сватовского района Луганской области построен в XVII-XVIII веках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного совета, соответствующее заключение эксперты сделали после посещения монастыря в конце декабря прошлого года.

В заключении говорится, что объект культурного наследия - пещерный монастырь - может быть интерпретирован как часть подземного комплекса культового назначения - пещерного монастыря, аналогичного известным монастырским комплексам XVII-XVIII веков в меловых обрывах берегов рек Северский Донец и Оскол.

Эксперты НАН выяснили, что древнейшие из датированных надписей, зафиксированных в пещерном лабиринте, относятся к 1813 и 1827 годах.

«По местным преданиям, пещерный монастырь возле села Наугольное был создан местными жителями в конце XIХ в. Также в пещерах фиксируются следы нескольких перепланировок и достроек, поэтому предварительно их создание следует отнести ко второй половине XVII в. А достройку и реконструкцию - к началу второй половины XIХ века », - говорится в заключении экспертов, размещенном на сайте Луганского облсовета.

Председатель облсовета Валерий Голенко заверил, что власть поможет ученым восстановить монастырь.

«Исследовательские работы обязательно должны быть продолжены. И в случае, если все предположения ученых об исторической значимости объекта подтвердятся, мы обязательно поможем и в его восстановлении, и в возрождении пещерного монастыря как серьезного духовного центра. Уверен, он будет интересен не только православным верующим», - сказал он.

По словам заместителя начальника управления культуры и туризма Луганской ОГА Владимира Выборного, в этом году археологи планируют проводить раскопки в монастыре.

«По нашим данным, подобные ему пещерные комплексы есть и в Новопсковском районе, а также на территории Белокуракино, Новоайдара, Луганска. Возможно, со временем нам удастся все их включить в единый туристический маршрут», - сказал В.Выборный.

Пещерный монастырь на территории села Наугольное Сватовского района Луганской области впервые был обнаружен луганским художником Дмитрий Сергиенко в 2010 году.

В мае 2010 года, собрав группу единомышленников, он нашел пещерный монастырь и сообщил об этом луганскую власть. 29 июля 2011 был официально открыт вход в пещерный монастырь, который назвали Преображенским.

