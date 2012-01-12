В Израиле убит лидер православной общины
01:00, 12 января 2012Общество
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Был в костюме Санта-Клауса
Один из руководителей израильской православной общины Габриэль Кадис был убит в городе Яффа после вечернего крестного хода в честь Рождества, сообщает местная полиция.
По словам блюстителей правопорядка, неизвестный нанес Г.Кадису удар ножом и скрылся с места преступления.
Местные СМИ сообщают, что нападавший был одет в костюм Санта-Клауса.
Г.Кадис являлся старостой общины православных христиан в Яффе.
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