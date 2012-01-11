Сегодня Церковь вспоминает мучеников младенцев

11 января - память мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.

Когда Господь Иисус Христос родился в Вифлееме, в Иерусалим пришли из далекой восточной страны мудрецы-волхвы, желавшие поклониться Ему. Услышав от волхвов о рождении Спасителя мира, Царя Иудейского, потомка Давидова, царствовавший в то время в Иудее царь Ирод, не понимая, что Иисус Христос родился, чтобы устроить царство не земного владычества, а вечного спасения, увидел в Нем соперника своей власти и замыслил убить Младенца.

У первосвященников и книжников узнал царь, где должно родиться Христу. Тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему (Мф. 2, 7-8).

Звезда, воссиявшая волхвам на Востоке, шла перед ними и остановилась над местом, где был Младенец (Мф. 2, 9). Поклонившись новорожденному Царю, они принесли ему свои дары: золото - как Царю, ладан - как Богу и смирну - как Истинному Человеку, Которому надлежало пройти через врата смерти. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою (Мф. 2, 12).

Обманутый волхвами, Ирод пришел в ярость и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов (Мф. 2, 16). Исполняя этот жестокий приказ, воины врывались в дома жителей Вифлеема и его предместий, отнимали сыновей у матерей и предавали их смерти. 14000 убиенных младенцев стали первыми мучениками за Христа. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет (Мф. 2, 18).

Не зная, где именно находится Иисус, Ирод желал в числе этих 14000 невинных страдальцев погубить новорожденного Христа. Но, после ухода волхвов, святой Иосиф Обручник, получив через Ангела во сне откровение бежать в Египет с Богомладенцем и Его Матерью, в ту же ночь исполнил повеление Божие.

Тогда гнев Ирода обрушился на всех окружающих: он не позволил совершить достойное погребение скончавшегося старца, Симеона Богоприимца, а также приказал умертвить первосвященника Захарию (Мф. 23, 35) за то, что тот не указал, где скрывается его сын — святой Иоанн, Предтеча Господень. Были убиты 70 членов Синедриона, первосвященники и книжники иудейские, от которых Ирод узнал, где должно, по Писанию, родиться Христу.

За свои великие злодеяния Ирод не избежал наказания Божия. Тело его покрылось ранами, в которых кишели черви, рядом с ним не было ни одного человека, который бы сочувствовал его страданиям. Но и на смертном одре Ирод продолжал умножать зло: приказал убить своих брата, сестру и ее мужа, наконец, предал смерти свою жену и трех сыновей, видя во всех соперников своей власти.

Память избиенных в Вифлееме младенцев Церковь начала совершать во II веке. Преподобный Андрей Критский (†712, память 4 июля) написал песнопения на день избиения Вифлеемских младенцев.