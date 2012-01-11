Золотого ангела обнаружили под куполом Лавры

О существовании уникальной фигуры конца XVIII века было известно только из архивных документов, однако никто ее до этого не видел.

Ангела случайно обнаружили рабочие в декабре 2011 года, которые проводили реставрацию 96-метровой Лаврской колокольни. Позолоченная фигура (высота ее более 60 см) находилась в стенной нише под самым куполом, на восточной стороне, обращенной в сторону Успенского собора.

- Мы думаем, что это скрытый от людских глаз духовный оберег Лавры и всего Киева. Не зря он обращен в сторону главного соборного храма Киево-Печерской лавры, - говорят в историко-культурном заповеднике.

В ближайшее время ангела-хранителя отреставрируют. К сожалению, посетители заповедника вряд ли смогут его увидеть, потому что фигура расположена в недоступном для экскурсий месте.

Интересно, что кроме ангела в той же колокольни отреставрируют и восемь позолоченных скульптур двуглавых орлов, информирует христианский портал Кириос со ссылкой на kp.ua.





