Протодиакон Кураев предлагает отмечать Рождество и Новый год в один день

Профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев предложил перенести празднование Рождества на 1 января.

"По какому бы из нынешних церковных календарей ни праздновали христиане Рождество, все равно получается абсурд. Если Рождество Христово 25 декабря, то отчего же год, считаемый от Его Рождества, начинается лишь через неделю? Если же Рождество Христово 7 января, то почему новое "лето от Рождества Христова" начинается за неделю до него?" - пишет Андрей в своем блоге.

По его словам, этих неувязок не было, пока новолетие было сентябрьским, а счет годам велся "от сотворения мира", а не от Рождества.

"Возврат к такому счету нереален. Так, может, христианам стоит договориться между собой о том, чтобы совместить празднование Рождества и Новолетия? Пусть Рождество будет 1 января", - предложил протодиакон Кураев.

Как отметил он, канонов, которые запрещали бы православным сдвигать празднование Рождества, нет (каноны говорят лишь о времени празднования Пасхи). Однажды Церковь эту дату уже "волевым образом" меняла - в середине IV века, напомнил автор интернет-дневника.

"Литургических последствий и перестроений в календаре тоже такая перемена почти не принесет. Даже праздник Крещения Господня может остаться на прежнем месте, ибо время крещения Христа никак не связано со временем Его рождения (Он крестился в возрасте 30 лет)", - пишет Андрей Кураев.

По его словам, библейских указаний на время Рождества нет (по косвенным признакам можно вычислить лишь середину зимы, но не точнее).

"Раннехристианских свидетельств о той или иной дате Рождества также нет - по той причине, что первые поколения христиан жили Пасхой (и до сих пор дни памяти святых - это дни их ухода в вечность, а не дни рождения их для земной жизни)", - добавил Андрей Кураев.

NEWSru.

