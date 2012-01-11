Рождество в Украине отпраздновали без правонарушений

Рождество в Украине отпраздновали без существенных нарушений общественного порядка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель начальника Департамента охраны общественного порядка Сергей Поготов.

По его словам, охрану правопорядка в Украине на Рождество и в выходные дни после него обеспечивали 24 тыс. правоохранителей.

Особое внимание уделялось предотвращению любых нарушений в 182-х культовых сооружениях и на прилегающих к ним территориях, где по очереди отправляли службу для представителей различных религиозных конфессий.

Кроме того, как отметил С.Поготов, как всегда на большие праздники, в государстве наблюдалось уменьшение на 20-30% количества правонарушений и общеуголовных преступлений.

По его словам, больше всего людей приняли участие в рождественских празднованиях в Западной Украине, а также в Киеве и Киевской области.

При этом С.Поготов отметил, что на праздники не обошлось без травм граждан, полученных из-за неосторожного использования пиротехники. В частности, по его словам, травмы различной степени тяжести получили 17 человек в Одесской, Винницкой, Черновицкой и Запорожской областях.

Кроме того, С.Поготов сообщил, что за период праздников сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота изъято более 30 тыс. хвойных деревьев на общую сумму около 2 млн. грн.

Из нелегального оборота изъято около 89 тонн пиротехнических изделий стоимостью свыше 2,5 млн. грн.

