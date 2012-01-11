В Украине зарегистрировано «Самую большую коляду в самом маленьком городе»

В городе Вижница Черновицкой области колядники установили рекорд - 615 человек совместно выполнили колядку "Новая радость стала".

Как сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, Вижницкую рождественскую коляду зарегистрировано в Книге рекордов Украины как "Самую большую коляду в самом маленьком городе".

В массовом мероприятии приняли участие школьники, народные фольклорно любительские коллективы района и делегация из Броваров Киевской области.



