В Украине зарегистрировано «Самую большую коляду в самом маленьком городе»
09:32, 11 января 2012Общество
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В городе Вижница Черновицкой области колядники установили рекорд - 615 человек совместно выполнили колядку "Новая радость стала".
Как сообщили в пресс-службе Черновицкой облгосадминистрации, Вижницкую рождественскую коляду зарегистрировано в Книге рекордов Украины как "Самую большую коляду в самом маленьком городе".
В массовом мероприятии приняли участие школьники, народные фольклорно любительские коллективы района и делегация из Броваров Киевской области.
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