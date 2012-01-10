Деревянные церкви польских и украинских Карпат попадут в список UNESCO?

Министры культуры Польши и Украины намерены внести деревянные церкви польского и украинского региона Карпат в список мирового наследия UNESCO, - проинформировало 9 января Министерство культуры Польши. Об этом сообщило Польское радио.

Министр культуры Польши Богдан Здроевский подготовил и передал предложение по этому вопросу министру культуры Украины Михаилу Кулиняку. Польский чиновник одновременно попросил - согласно соответствующим процедурам - составить необходимые документы в Центр мирового наследия UNESCO в Париже.

Совместное предложение Польши и Украины должно передано до конца января этого года, это позволит начать процедуру зачисления церквей в список UNESCO еще в 2012 году, - проинформировало Министерство культуры.

Предложение касается 16 объектов: восемь из них находится в Польше в Подкарпатском и Малопольском воеводствах, а еще восемь в Украине в Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях.

Старейшие деревянные церкви, которые сохранились на территории польских и украинских Карпат происходят из излома XV и XVI веков. Об их ценности свидетельствует вчастности разнообразие стилистик и форм, что одновременно создает целостность. Именно деревянное сакральное строительство стало определяющей чертой культурного различия польских и украинских Карпат.

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