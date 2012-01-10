Из церкви на Львовщине украли четыре иконы XVII столетия

Возбуждено уголовное дело по факту кражи икон из храма села Волица Древлянская Бусского района Львовской области.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 7 января к правоохранителям обратилась жительница села Волица Древлянская Бусского района, которая сообщила, что утром этого дня она пришла в церковь в селе Волица Древлянская где обнаружила исчезновение четырех старинных икон.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, эксперты. Установлено, что злоумышленники проникли в помещение церкви, взломав навесные замки на входных дверях храма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 185 ч. 3 (кража). Ведется следствие. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу ТО «Кактус», из села Волица Древлянская Бусского района Львовской области исчезли 4 иконы конца XVII века кисти Ивана Рутковича, которым «нет цены, поскольку они являются классикой украинской культуры».

По данным Википедии, И.Руткович работал преимущественно в Жовкве. Из его творчества известны сохранившиеся полностью или частично иконостасы в деревянных церквях: в Волице Деревлянской, в Воле Высоцкой, в церкви Рождества Христова в Жовкве (1697 г.) и иконостас в начале ХІХ в. перенесенный в церковь Собора Пресвятой Богородицы в Скваряве Новой, в настоящее время находится в Национальном музее во Львове имени Андрея Шептицкого.

Иконостасы И.Рутковича определили тип западноукраинского иконостаса конца XVII и первой половины XVIII вв. с дополнительным рядом евангельских сцен, а жовковский иконостас считается вершиной развития украинского классического иконостаса XVII в.