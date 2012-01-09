В Луганске пропавшая пятилетняя девочка нашлась в церкви

В Луганске пропала 5-летняя девочка. Однако позже она нашлась в местной церкви

Об этом «Луганск.Комментарии» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Как выяснилось, в Каменнобродский райотдел пришла 62-летняя женщина. За руку она держала 5-летнюю малышку. Женщина сообщила, что эту девочку обнаружили в церкви. Настоятель церкви, отец Василий, обратил внимание на ребенка, внимательно слушающего службу. Возле малышки не было никого из взрослых. Настоятель попытался было узнать у ребенка, где та живет, но девочка, насупившись, не стала отвечать, даже имя свое сказать не захотела. Никто из прихожан ее не знал, и тогда священник попросил отвести малышку в милицию.

Пока правоохранители пытались установить данные ребёнка и его место жительства, в милицию поступил ещё один звонок. «Звонившая, молодая женщина по имени Мария, сообщила, что у неё пропал ребёнок. Когда дежурный попросил назвать приметы пропавшей дочери, оказалось, что это – как раз та самая Катя, которую обнаружили в Камброде», - отметили в пресс-службе.

Дежурный направил женщину в райотдел. «Когда прибывшей в милицию мамаше показали найденного ребенка, она, дыша перегаром, подтвердила, что это ее ребенок. Однако состояние женщины было настолько тяжелым, что она даже не смогла назвать правильные данные дочери. Пришлось оперуполномоченному КМДД Каменнобродского райотдела лейтенанту милиции Алексею Полищуку поднимать документы, чтобы установить данные ребенка полностью», - отметил сотрудник пресс-службы Андрей Пасичник.

По его словам, Марии двадцать восемь лет. Мать-одиночка. На содержании у нее четверо детей, из которых Катя – самая старшая. Самой младшей ее сестричке всего четыре месяца. Источник дохода семьи – пособие на детей.

В отношении Марии составлен очередной протокол за ненадлежащее выполнение материнских функций, и сейчас ведётся работа по сбору материалов для передачи их в исполнительный комитет, который должен решить: имеет ли право она называться матерью.

