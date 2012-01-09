В Москве открылся Международный фестиваль духовной музыки

Начало Святочной недели ознаменовалось открытием в Москве Международного Рождественского фестиваля духовной музыки, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Не случайно Библия указывает именно на пение как наилучшую форму, в которую может быть облечено не только человеческое, но и ангельское славословие Богу", - отметил патриарх Кирилл в приветствии фестивалю. Его послание огласил со сцены Московского международного дома музыки председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион АЛФЕЕВ.

В прошлом году в Москве показали певческое искусство хоры из России и Сербии, Великобритании и Армении.

На этот раз в российскую столицу прибыли коллективы из Франции, Греции и Америки.

"На концертах фестиваля будет звучать самая разная музыка - от византийской, древнерусской знаменной до произведений современных композиторов, включая американские спиричуелсы", - отметил митрополит Иларион.

С 8 по 22 января в Московском международном доме музыки пройдут 7 концертов Рождественского фестиваля.