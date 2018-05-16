За Вифлеемской звездой: там, где родился спаситель мира

На родине Христа мне посчастливилось побывать дважды: в 2010 году - в составе делегации, сопровождающей предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Владимира, и в 2011 году.

Когда же рассказать об этих путешествиях, как не в преддверии Рождества...

ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ СПАСИТЕЛЬ МИРА

Сами израильтяне в Вифлеем не ездят. Многие хотели бы побывать там хотя бы из любопытства, но на Палестинские территории обладателей израильских паспортов не пускает заботливое правительство.

Надо сказать, израильтяне любили посещать палестинские города, пока их там не стали убивать средь бела дня их же арабские сограждане.

Храм Рождества Христового в Вифлееме.

Результатом многолетних мирных переговоров стала современная Палестина - автономия на Западном берегу Иордана и Сектора Газа с крупными арабскими городами Вифлеем, Рамалла, Шхем, Дженин и Хеврон. Сегодня Израиль и арабские территории разделяет восьмиметровая бетонная стена.

Израильская власть переживает за еврейский народ и не желает отвечать за любителей острых впечатлений на арабских территориях.

При этом туристов и паломников в Вифлеем пропускают без проблем. Трезубцы на поднятых вверх украинских паспортах обычно развеивают у военных на КПП всякий интерес. Израиль контролирует лишь внешние границы автономии.

С момента пересечения кордона де-юре безопасность паломников переходит к палестинским силам. За пребывание граждан Украины на родине Христа Израиль ответственности не несет.

Рынок на одной из центральных улиц Вифлеема.

ВИФЛЕЕМ НА ИВРИТЕ – «ГОРОД ХЛЕБА»

На иврите Вифлеем звучит как «Бейт-Лехем» - «Город хлеба», так как рождение Христа стало для мира Хлебом жизни. Над главной святыней города - пещерой, в которой родился младенец Иисус, - находится древнейший храм Палестины – храм Рождества Христова. Подъезжая к нему по узким улочкам, невольно наблюдаешь на стенах множество унылых граффити на военную тематику. Бойцов палестинского сопротивления на улицах Вифлеема я не видела.

Родина царя Давида, улочки, где ходила Богородица, и где провел первые годы земной жизни Богомладенец, сегодня замусорены. Арабы, в большинстве своем, не особенно чистоплотны. Наверное, поэтому в Вифлееме не хочется задерживаться надолго.

Рождественский вертеп в одной из сувенирных лавок.

Обычно паломники, выйдя из храма Рождества, спешат к автобусам, их везут в лавки по договоренностям гида, а затем - обратно в Иерусалим.

Местным арабам повезло – пребывание на родине Спасителя мира отлично располагает приезжих к покупкам сувениров.

Правда, говорят, производство этой продукции сегодня приносит небольшие деньги. Лавки завалены китайским ширпотребом, который вытесняет изделия ручной работы местных жителей.

Тем не менее, деньги, которые оставляют паломники - существенный источник доходов палестинцев. К счастью, палестинские власти осознали это в полной мере и объявили о полной реставрации церкви Рождества Христова - впервые со времени ее строительства в IV веке.





Храм Рождества ежегодно его посещают около 2 миллионов человек.

Из-за частых конфликтов в регионе и из-за споров за право владения храмом - между католической, греческой православной и армянской церквями, за состоянием святыни не следили. Влага уничтожила бесценные фрески и мозаики на своде храма. Говорят, что прогнившие балки могут в любой момент обрушиться на паломников, ведь крышу не ремонтировали уже более 500 лет.

Церковь Рождества Христова отреставрируют впервые со времен ее строительства в IV веке.

Реставрация храма обойдется в 10-15 миллионов долларов, которые обещает выделить палестинское руководство и международные доноры. В первую очередь будет отремонтирована протекающая деревянная кровля.



Первая базилика Рождества в Вифлееме была построена св. Еленой, матерью императора Константина Великого, в 333 году над пещерой, где, по преданию, родился Христос. В VI веке храм был сожжен, а в 565 году отстроен заново по указу императора Юстиниана. Храм был достроен крестоносцами, короновавшими здесь своего первого короля Иерусалима. Базилика неоднократно перестраивалась и расширялась, и сегодня ее площадь составляет около 12 тыс. кв. м.

Влага уничтожила бесценные фрески и мозаики на своде храма.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХРИСТА

Рождество в Вифлееме – праздник абсолютно для всех. На родине Христа его отмечают трижды, причем даже мусульмане. Они почитают Иисуса как Ису - одного из пророков, и по-своему чтят Его рождение.

Первыми чудо рождения Спасителя отмечают католики - 25 декабря, затем – православные - 7 января, потом – представители Армянской церкви. Последние отмечают Рождество и Крещение Господне как единый праздник Богоявления - 19 января.



25 декабря - день Рождества Христова утвердил в 337 г. папа римский Юлий I. Православная церковь также празднует Рождество 25 декабря, но по юлианскому календарю, который отстает от западного католического на 13 дней. Церковь не приняла реформу папы Григория XIII. Но светский мир живет по новому, григорианскому стилю, поэтому «наше» Рождество наступает 7 января.

Право служить Божественные литургии в храме Рождества Христова есть у православных греков, армян-монофизитов и у католиков.

По словам нашего гида из Русской духовной миссии в Иерусалиме, православные рождественские торжества в Вифлееме начинаются утром 6 января. Из Иерусалимской патриархии к месту рождения Христа отправляется крестный ход, который возглавляет Иерусалимский патриарх Феофил III. Из Иерусалима до Вифлеема 2 часа ходьбы.

В ночь на 7 января в базилике Рождества собираются представители палестинской администрации, гости Иерусалимской патриархии, православные христиане, которым посчастливилось встретить Рождество в Вифлееме. Патриарх служит утреню, переходящую в литургию.

От Вифлеемской звезды исходит 14 лучей, согласно родословной Иисуса Христа.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЧУДУ

В храм Рождества Христова ведет низкий вход, который называют «вратами смирения»: все, кто переступает порог, вынуждены низко наклониться. Когда-то мусульмане, желая надругаться над святыней, заезжали в храм на ослах. Тогда ворота в базилику заложили, вход стал низким, с тех пор пройти в него можно лишь склонив голову. В базилику, к месту рождения Христа ведут тридцать ступенек. Сама пещера длиной около 12 метров, ее ширина – метра 4, и высота - около 3 метров.

Вифлеемская звезда находится в небольшой на вид мраморной нише. Чтобы приложиться к великой святыне, нужно преклонить колени перед Звездой, отмечающей место рождения Спасителя, и податься немного вперед. На серебряном обрамлении надпись на латыни: «Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est» - «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». До места рождения Христа можно дотронуться, пробравшись рукой в круглое отверстие в центре Звезды.

От Вифлеемской звезды исходит 14 лучей, согласно родословной Иисуса Христа: «Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов». (Матф.1:17).

15 лампад, которые горят вокруг ниши, принадлежат разным конфессиям: из них 6 - православным грекам, 5 - армянам, 4 - католикам. Всего в пещере горят 32 лампады. Место рождения Христа находится под опекой православного Греческого патриархата.

Если предварительно взять с собой маленькую бутылочку и шприц, можно спросить благословение, чтобы набрать масло прямо из лампады над местом рождения Христа. Разрешают не всем и не всегда, но если предложить новое лампадное масло взамен, шансы получить просимое увеличиваются.

Справа от Звезды находятся ясли, где лежит восковое изображение Младенца Христа, здесь же находится престол поклонения волхвов – все это под присмотром католиков.

Чудотворная икона Вифлеемской Божией Матери.

В храме Рождества Христова пребывает еще одна великая святыня православия - чудотворная икона Вифлеемской Божией Матери - единственный образ, где Пресвятая Богородица изображена улыбающейся.

Ведь именно здесь, в Вифлееме, она была по-настоящему счастлива. Здесь она привела в мир Спасителя. Состоялась великая тайна воплощения - соединение с человеческим родом, для примирения своих теперь уже сродников через Сына с Отцом.

Поле пастушков.

Покупаю на память дудочку на Поле пастушков - где ангелы возвестили о рождении Богомладенца, пытаюсь изобразить на ней: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!..». Каждый раз по-настоящему счастливой уезжаю из Вифлеема и я.

Анна Горпинченко, «УНИАН-Религии».

Фото автора.