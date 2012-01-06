Власти Киева приглашают отпраздновать Рождество на Крещатике

Киевская власть приглашает киевлян и гостей города отпраздновать Рождество Христово на Крещатике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, мероприятие, которое начнется 7 января в 14.00, состоится на площади перед зданием КГГА, на ул. Крещатик, 36.

Гостей праздника ждут традиционный рождественский вертеп, колядки и другие обрядовые песни. В праздничном концерте, который состоится прямо перед входом в Киевскую городскую госадминистрацию, примут участие лучшие художественные коллективы и исполнители столицы. Изюминкой концерта станет выступление Киевского академического театра украинского фольклора «Берегиня».

Организаторы обещают создать в центре города неповторимую атмосферу.

В частности, на Крещатике желающие смогут приобрести праздничные сувениры, поучаствовать в различных конкурсах и играх, во время которых каждый из участников получит тематические призы - здесь будут новогодние украшения, декоративные свечи и многое другое.

