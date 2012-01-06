В центре Тернополя освятили Рождественскую шопку

В центре Тернополя установили Рождественскую шопку с живыми ягнятами и гигантским дидухом.

Как передает корреспондент УНИАН, шопку сначала освятили представители традиционных религиозных конфессий, после чего началась концертная программа с участием местных коллективов.

Как отметил во время открытия шопки городской голова Тернополя Сергей НАДАЛ, в этом году впервые на Театральной площади установили дидуха.

«Его изготовил волынский мастер народного искусства Николай ОГОРОДНИК. Он обратился с таким предложением к нам по электронной почте, и мы с радостью согласились. Дидух является символом добра и обеспеченности и он будет радовать глаз людей, которые будут приходить на площадь к шопки во время Рождественских праздников», - сказал С. НАДАЛ.

Высота сплетенного из колосьев дидуха - 4 м. Простоит он на площади до праздника Иордана.

