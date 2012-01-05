В Чернигове открылась выставка новогодних и рождественских открыток

В Черниговском областном художественном музее открылась выставка рождественских и новогодних открыток от времен Российской империи до конца эпохи Советского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, вниманию посетителей представлено почти 400 почтовых открыток из собрания Черниговского коллекционера Константина Ягодовского, дополненных авторскими открытками из коллекций художественного музея. Древнейшие на выставке открытки датируются 1900 годом. Открывают экспозицию новогодние открытки с видами Чернигова начала ХХ века.

Отдельно представлены открытки времен Российской империи с 1900 до 1917 год, а также открытки европейских стран, которые были распространены на территории Российской империи, а затем в Советского Союза в 1900 - 1930-х годах. Новогодние открытки советского периода являются наиболее многочисленными на выставке. Ведь каждый новый год от 1953 до 1991 презентуют шесть поздравительных открыток.

По словам К. Ягодовского, который является черниговцем в седьмом поколении, его семейная коллекция новогодних открыток насчитывает почти 1,5 тыс. экземпляров.

Директор областного художественного музея Ирина Ральченко добавила, что почтовые открытки следует рассматривать как вид графического искусства. Они имеют свою историю, периоды своего расцвета и упадка, отражают восприятие обществом праздников, а "золотым временем" в истории открыток принято считать конец XIX - начало ХХ века.

