Кому нужны бывшие заключенные?

4 января - день памяти Анастасии Узорешительницы... В местах лишения свободы около 160 тыс. чел. Освободившись, многие возвращаются в тюрьмы… Как найти им место среди нас?..



«Христианские реабилитационные центры», как правило, протестантские. Многочисленное православное общество, к сожалению, до сих пор не обратило свои взоры к бывшим заключенным, порой талантливым, не могущим себя реализовать во благо обществу...

Вопрос о социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы - насущная проблема общества в целом, не первый год. Как работает Закон Украины о ресоциализации и адаптации на деле?

О работе Закона и воплощении программ адаптации можно судить из приведенной ниже статистики Государственной Пенитенциарной Службы Украины по состоянию на первое полугодие 2011 года.

Согласно данных ведомства, по состоянию на 01.07.2011 г. в местах лишения свободы на территории Украины находилось 157 866 человек (на 01.01.2011 г. – 154 839 человек), то есть число находящихся в местах лишения свободы за полгода выросло на 3 839 человек (+2,49%).

Почему же так? Есть и программы, и Законы, и государство не закрывает глаза на проблему, но, выходя на свободу, люди вновь возвращаются в тюрьмы...

КАК ОБЩЕСТВО ВСТРЕЧАЕТ БЫВШИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ?



Процесс адаптации осужденного к выходу на свободу должен начинаться еще в колонии и логически завершаться уже в адаптационном центре на свободе. Осужденный, отбывший в колонии 3-4 года, выпадает из социума. Ведь прогресс и жизнь не стоит на месте все растет и движется с молниеносной скоростью. Очень многие за время отбытия сроков наказания теряют социально полезные связи на свободе, и им попросту некуда идти. У многих проблемы с жильем, документами, работой, у многих нет родных и близких, а если кто-то и остался, то не сильно и хотят помогать бывшему преступнику. И вот они, выйдя за ворота колонии и не находя тихой гавани, «чтоб не маяться», снова идут в лагеря.

Как же помочь этим людям вернуться к полноценной жизни? Как найти им место среди нас? Одним из решений этого вопроса является создание специальных центров для подготовки вернувшихся с тюрем к жизни на свободе, к воспитанию ответственных за свои поступки граждан Украины.

В ответ на это предложение могут быть возражения, что, мол, в государстве давно уже действуют подобного рода центры.

Да, но «христианские реабилитационные центры», как правило, все протестантские. Многочисленное православное общество, к сожалению, до сих пор не обратило свои взоры к бывшим заключенным, порой талантливым, не могущим себя реализовать во благо обществу.

Центр адаптации имеет своей целью заботу о человеке, а не превращение его в послушного робота (как у определенных псевдохристианских общин. – Авт.). Задача Центра – преобразить бывшего «зека» в полноценного и здравомыслящего гражданина, способного самостоятельно ориентироваться в моральных категориях и научиться жить на свободе.

Для этого давайте рассмотрим поэтапно весь процесс адаптации.

КОЛОНИЯ

Существует ряд ведомственных нормативных документов определяющих процесс ресоциализации осужденного. Приведу лишь некоторые ступени. Религиозные потребности осужденных: согласно статистике, у нас с этим вопросом все хорошо. Почти во всех колониях есть храмы, приходят священники и совершаются службы, но… В ряде колоний, для того чтобы попасть в церковь, нужно пройти череду административных мытарств.

Да и далеко не каждому удается пройти фейс-контроль: руководство по одному ему ведомому принципу само определяет, кому храм можно посещать, а кому нет. Это не пустые слова – на этот счет имеются соответствующие документы (разнарядки на выход в храм) подтверждающие тот факт, что администрация колонии фактически препятствует посещению тюремной церкви некоторым миссионерам, в частности бывшим осужденным. Вопрос: почему?

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫХ СВЯЗЕЙ НА СВОБОДЕ

Здесь опять же, все должно начинаться с колонии. Психологи, начальники отделений должны вести беседы с осужденными, выявлять то, к чему тянется их душа, и выявив, всячески поддерживать стремление к лучшему, положительному образу жизни.

Этого, к сожалению, наблюдать почти не приходится. Выходит, что службе, которая по долгу, обязана заниматься «переплавкой» из «третьего сорта» на «первый», это все безразлично?

ЦЕНТРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

В задачи таких центров входит самый важный аспект – научить человека жить на свободе, к привитым теоретическим знаниям прикрепить и утвердить практические. Перед Центрами социальной адаптации стоит задача духовно-нравственного развития, что возможно лишь при задействовании всех сфер и структур, на которые Законом возложены определенные должностные обязанности.



И государство, и Церковь, понимая всю серьезность проблемы возвращения бывших заключенных в социум, должны приложить все усилия к организации и открытию Центров адаптации (трудовых коммун, если хотите. – Авт.), чтобы с освободившимися из тюремного заключения работали психологи, социальные работники, священники. Чтобы человек постепенно постигал премудрости жизни в социуме, и, освободившись, не возвращался вновь на широкую дорогу грабежа и насилия, а жил полноценной здоровой жизнью, принося пользу обществу.

Геннадий Сухаревский, бывший осужденный – для «УНИАН-Религии».

