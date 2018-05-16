Колядки и щедривки, которые победили программу «Время»

Вскоре после войны, в 1947 году советский радиоэфир вдруг замер. Люди помнили, что такое могло произойти разве в начале войны. Все оказалось проще: на середине передачи кто-то из ЦК партии остановил трансляцию украинских рождественских колядок в исполнении Ивана Козловского.

Тогда же из магазинов по всему СССР были изъяты и уничтожены его пластинки. Но рукописи не горят:

Украинские Рождественские песни-колядки ( 1947 г.) Иван Семёнович Козловский.

После такой истории в СССР выжили бы немногие. Однако, казнить всемирноизвестного певца значило прибавить аргумент относительно кровожадности советского режима во время Холодной войны, которая как раз начиналась. Тем более, что Козловский незадолго до того выступал перед лидерами СССР, США и Великобритании на конференции в Потсдаме и удостоился многочисленных комплиментов.

В 1973 году «фокус» с пластинками повторился. Козловский еще раз попробовал издать свои колядки отдельной пластинкой, но вскоре они тоже были изъяты из магазинов и уничтожены.

И для сталинского, и для либерализированного «совка» украинские колядки оказались немалой угрозой.

Ведь колядки, как мало что другое, подчеркивали эстетичную неполноценность «совка». Услышав их (на фоне советских «Огоньков» и «пионерских зорек») человек мог почувствовать, где правда, а где нет. Противопоставить этому советская власть просто ничего не имела. «У меня для вас других писателей нет», как говорил один советский диктатор.

Искренность «канонического» исполнения колядок объясняется тем, что Иван Козловский с 7 до 17 лет пел в Михайловском Золотоверхом монастыре. Выходя на сцену, он всегда, даже в 1930-50-ые годы, крестился. Он также пел песни украинских сечевых стрелков. Это другая школа, чем у метко подмеченных у Ильфом и Петровым «достижений» советской поэзии: «Служил Гавриила за прилавком. Гавриила флейтой торговал.»

Козловский завещал похоронить себя на родине, в селе Марьяновке под Киевом, сам выбрал место для могилы, но его похоронили на официозном Новодевичьем кладбище в Москве.

Приблизительно такая же история случилась с режиссером Александром Довженко, который писал в своем дневнике: «Хрущов и Берия не пустили меня в Киев, я украинский изгой. Наказание, которое мне придумали большие люди в малости своей, более жестоко чем расстрел. Я хочу писать среди своего народа... Неужели я не могу жить на Украине? Я забываю язык свой. Пишу, разлученный с народом моим, с матерью, с могилой отца, со всем-всем, что любил на свете превыше всего. Меня съедает тоска по Украине. Ой, земля родная, мать моя и печаль. Прими меня хоть мертвого. Что мне делать здесь, в Москве, в одиночестве. Я Украины сын. Зачем отняли у меня Мать?»

С одной украинской щедривкой произошел невероятный случай.

Эта мелодия один раз прозвучала на радио, чтобы завоевать мир. Это случилось через 15 лет после того, как в январе 1921 года ее автора, выдающегося украинского композитора Николая Леонтовича, во сне убил агент ЧК, который попросился в дом переночевать.

Carol of the Bells - Boston Pops Orchestra - Lyrics

Вот уже свыше полувека, на время рождественских праздников, «Щедрык» является самой популярной мелодией в мире, известной как «Carols of the Bells» или «Ukrainian Carols». Ни один астрономический бюджет ни одной рекламы до сих пор так и не смог повторить успеха этой мелодии, написанной бесплатно. Как сказал когда-то Паганини, нужно почувствовать, чтобы другие почувствовали. Ее в настоящее время выполняют даже так:

Carol of the Ocarinas! (Ukrainian Bell Carol)

Александр Палий, историк. УНИАН.