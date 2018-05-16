Накануне Рождества: чего ждут дети, от которых отказались родители?

Скоро в детские дома постучатся Рождественские праздники - дни, которых малыши ждут с особым нетерпением, предпраздничной дрожью и щемящей болью. Символы этого семейного праздника - вкусные блюда, сладости, подарки, поздравления, путешествия, каникулы, выходные... Традиционно - и это очень хороший обычай - благотворители, спонсоры и меценаты от чистого сердца дарят сиротам, инвалидам и просто тем, кто оказался в беде, подарки: конфеты, шоколадки, игрушки, книги, канцелярские принадлежности, средства для изобразительного искусства, одежду, оргтехнику... Ассортимент подарков зависит от воображения мецената, его кошелька и желаний. Кто привозит подарки, выбрав их по собственному усмотрению, а кто оговаривает их перечень с начальством того или иного социального учреждения для детей.

Заботиться об обездоленных, инвалидах и сиротах - дело очень благородное. Ведь дети - заложники ситуации, в которой оказались. Они не выбирали мам и пап, место жительства, болезнь, и наконец, сам факт рождения произошел помимо их воли. Они не могут заботиться о себе сами. Конечно, общество должно отвечать за их воспитание, обучение, если нужно - за лечение. В Украине все чаще открываются детские дома семейного типа, детей усыновляют. Однако большинство сирот и инвалидов живут в социальных учреждениях закрытого типа - в интернатах. Дети пишут письма Деду Морозу и надеются на чудо - на человеческое внимание, хотя бы на Рождественские праздники. Малышня живет в мире фантазий, на что же еще надеяться, если нет дорогих людей - мамы и папы.

Но чудо не происходит... Реальность чаще другая. Вместо новых друзей, на праздники приезжают машины спонсоров, которые привозят горы сладостей. Меценатам нравится чувствовать себя добрыми христианами, осознавать причастность к великому делу. Недавно по соцсети путешествовала интересная статья под названием «Не везите подарки в детские дома!». Ее автор - Дмитрий Кошляк, координатор проекта помощи детским домам, уверяет, что чаще детям нужны не сладости, от которых появляется кариес, а средства на важные операции, медикаменты, обувь.

«Не везите конфеты! Привезите театр или проведите полезный тренинг. Приобретите медицинское оборудование, спортивное или реабилитационное оборудование. Или профинансируйте долгосрочный проект по социальной адаптации и подготовке детей к взрослой жизни - в Украине специалисты, которые бы научили этому, есть, не обязательно заказывать дорогих иностранных специалистов», - отмечает Дмитрий Кошляк.

Кроме того, видимо, постоянная раздача «слонов» порождает у детей потребительское отношение к миру. Подарки не могут компенсировать родительской любви. А такие ценности, как любовь, дружба, доверие, «зарабатываются» в мире соответствующими поступками и отношением к другим.

Детям, от которых отказались родители, крайне необходимы любовь и забота взрослых, которые бы взяли на себя роль семьи. Воспитание в полноценной семье - главное условие нормального психического, интеллектуального и физического развития ребенка. Рядом с любящими родителями ребенок чувствует безопасность. То, что формирует у ребенка доверие к себе и обществу, на основе чего он чувствует эмоциональный комфорт и формируются стабильные отношения с окружающими. Такой ребенок становится уверенным в себе. Во взрослом возрасте он может принимать правильные решения, нести ответственность за свои поступки и создать уже свою, вполне нормальную семью.

В статье Галины Тихобаевой «Дети-сироты: болезненный опыт психотерапевта» автор описывает и анализирует свою работу психолога-волонтера в одном из частных детских домов Львовской области. Не буду пересказывать этот текст, замечу лишь два момента, которые мне запомнились. Первый - традиция работников этого заведения брать детей к себе домой на выходные. Второй - крещение детей и получение ими крестных родителей, оказалось мощным ресурсом для воспитанников. Ведь каждый из них получил крестного отца или мать, которые помнили, когда в их крестника день рождения, именины. В эти праздники они поздравят его теплыми словами, принесут подарок, на праздники заберут домой. Как пишет автор, естественным образом было преодолено множество проблем.

Я знаю девушку, которой судьба еще в детстве подарила такую крестную маму. Девушка имела семью, однако дисфункциональную, поэтому росла с большим дефицитом любви и внимания. По соседству жила семья, в которой дети видели пример нормального заботы отца и матери. Девочка дружила с этими детьми, часто бывала у них дома, ее угощали вкусной едой, на день рождения пекли торт, брали в кино. Девушка делилась с мамой этих детей своими проблемами. Сейчас этой девочке четвертый десяток, она уже женщина, имеет свою семью, но и сегодня называет женщину, с которой свела его судьба, крестной мамой. При том, что у нее была «официальная» крестная мать, которая жила в другом регионе и рано ушла из жизни. Наличие в ее жизни по-настоящему неравнодушных людей, помогло ей в будущем создать собственную нормальную семью.

Хотелось бы, чтобы искреннюю заботу ощутили большинство обездоленных детей. Каждый из нас может стать благотворителем и привезти детям на Рождество не только конфеты, книжки и игрушки - что тоже нужно, поскольку есть детские дома, где и этого нет, но и себя: как друга, папу, маму или крестных отцов.

Ольга Жила - для «УНИАН Религии».