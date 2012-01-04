12 опасных преступников ушли в монастырь

В Винницкой тюрьме 12 опасных преступников стали послушниками монастыря, расположенного на территории режимного объекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Винницкой области.

Согласно сообщению, еще 2 послушника осуществили пострижение и стали монахами.

Осужденный Андрей ЧИСТЯКОВ дал обет служить Богу после 8 лет отбывания наказания, и уже год монах с новым именем Моисей. Его утро начинается с 40 поклонов и молитвы. «Духовный опыт приходит, если мы по 6-8 часов занимаемся, читаем святых отцов. Я их читаю около 10 лет. И столько времени, сколько мы здесь сидим, я бы наверно никогда не имел, даже в монастыре», - сказал пожизненно заключенный в тюрьму А.ЧИСТЯКОВ.

В монастыре при винницкой тюрьме все, как и в открытом мужском монастыре. Единственное, что священникам приходится посещать своих подопечных 4 раза в год.

Осужденные, которые стали послушниками и монахами, в содеянном каются, но приговор не обжалуют. Но через 20 лет заключения имеют шанс просить помилования. «То есть, если он сожалеет о том, что произошло, действительно, какой бы он образ жизни ни вел до того, как он стал православным, никакой образ жизни не может быть препятствием для того, чтобы принять его в монашество», - сказал епископ Тихон ВАСИЛЬКОВСКИЙ, - сообщает пресс-служба.