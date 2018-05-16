1150-летие Киевской Митрополии и 1950 лет распространения христианства: будем праздновать на государственном уровне?

В Верховной Раде Украины зарегистрированы проекты постановлений о праздновании в Украине в 2012 году на государственном уровне юбилея 1150-летия основания Киевской Митрополии и первого Крещения Руси во времена князя Аскольда (№ 9597) и 1950-летия распространения христианства на украинских землях от апостола Андрея Первозванного (№ 9598). Проекты рекомендованы парламентским Комитетом по вопросам культуры и духовности.

В проектах постановлений Кабинету Министров Украины рекомендуется создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по празднованию памятных дат на государственном уровне, разработать и утвердить план этих мероприятий, решить вопросы их финансового и материально-технического обеспечения.

Проекты упомянутых постановлений в Верховной Раде подготовлены на основе решений Священного Синода Украинской Православной Церкви от 28 июня 2011 года (журнал заседаний № 49) и Священного Синода УПЦ КП от 13 декабря 2011 г. (Журнал № 41) о праздновании в 2012 году 1150-летия основания Киевской Митрополии во времена первого Аскольдова крещения Руси.

Напомним, что в июле 2010 года Синодальным издательским отделом Украинской Православной Церкви и «Обществом памяти князя Оскольда» была презентована книга исследователя церковной истории Сергея Шумило «Князь Оскольд и христианизация Руси». Издание этой книги послужило толчком к дальнейшему исследованию этого вопроса и празднованию указанного юбилея.

В Санкт-Петербурге (Россия) при поддержке ЮНЕСКО была проведена Международная научная конференция «Начала русского мира», посвященная 1150-летию похода князя Оскольда Киевского на Константинополь. В конференции приняли участие ученые из России, Украины, Греции, Беларуси, Франции и Швеции. Вел заседание директор Института российской истории РАН проф. А.Сахаров, который предложил ввести на государственном уровне праздник «День Древней Руси», посвященный 1150-летию похода русов на Константинополь в 860 году. Соответствующее обращение от имени участников конференции было направлено на имя президентов России, Украины и Беларуси.

Аналогично в Чернигове, на базе Черниговского национального педагогического университета им. Т. Г. Шевченко была проведена Международная научная конференция «Християнізаційні впливи на Русі за часів князя Оскольда: 1150 років». Толчком к проведению конференции также послужила книга Сергея Шумило «Князь Оскольд и христианизация Руси». В конференции приняли участие ученые из России и Украины, в частности директор Института археологии Украины НАН Украины академик П. Толочко, директор Института российской истории РАН профессор А. Сахаров и другие.

Участники конференции, заслушав и обсудив доклады коллег из Украины и России, пришли к выводу, что начало восточнославянской государственности необходимо выводить от первого дипломатического признания ее на международном уровне. Как отмечается в итоговой резолюции конференции:

«Такое событие в истории Киеворусского государства имело место 1150 назад, когда в июне 860 года, после недельной осады столицы Византийской империи - Константинополя флотом русов во главе с князем Оскольдом Киевским, был заключен мирный договор. Этот договор впервые связал Русь и Византию узами межгосударственных отношений, а также послужил началом дипломатических, торговых и межкультурных отношений на пути «из варяг в греки», крещения киевского князя Аскольда и первоначального распространения христианства на Руси.

Все это свидетельствует, - отмечается в резолюции, - что Киевская Русь задолго до появления на Севере династии Рюрика сформировалась как полноценное самостоятельное государство. Со времен князя Оскольда начался постепенный процесс не только распространение христианских мировоззрения, ценностей и культуры, но и приобщение Киевской Руси к византийско-христианской цивилизации.

Не случайно от похода князя Оскольда на Царьград древнерусский летописец выводит начало Киевской Руси и ее государственности. «Повесть временных лет» отмечает, что именно с этого времени "начася прозывати Русская земля". И именно с этого события древнерусские летописцы вели Хронографического отсчет в своих летописях: «отсель начнем и числа положим». Это свидетельство летописи является весомым подтверждением исторической и политической важности похода 860 г. и достигнутых дипломатических договоренностей для международного утверждения первоначальной Киевской Руси как полноправного независимого государства и начала ее постепенной христианизации », - говорится в резолюции Международной научной конференции".

По итогам научных конференций в Санкт-Петербурге и Чернигове, в 2010 году было проведено научные чтения по случаю 1150-летия Оскольдового Крещения Руси в Ужгородской украинской богословской академии им. свв .. Кирилла и Мефодия Украинской Православной Церкви. По результатам научного и богословского обсуждения обозначенного вопроса Ученым советом УУБА было принято решение обратиться к Священному Синоду УПЦ с инициативой о проведении в 2012 году 1150-летия основания первой Киевской Митрополии во времена князя Аскольда и обратиться к Комиссии по вопросам канонизации УПЦ о канонизации князя Оскольда- Николая как первого киевского князя-христианина и мученика за веру, со времени мученической гибели которого от рук язычников в 2012 году исполняется 1130.

Рассмотрев этот вопрос, 28 июня 2011 года под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в Синодальном зале Киевской Митрополии состоялось рабочее заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви. Как записано в Журнале заседания № 49, на Синоде было заслушано «информацию Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины о праздновании в следующем 2012-м году 1150-летия основания Киевской Митрополии». По результатам обсуждения, решением Синода УПЦ было принято:

1. Благословить проведение в 2012 году в Киеве торжественных мероприятий по случаю празднования 1150-летия основания Киевской Митрополии;

2. Для организации торжественных мероприятий создать Синодальную Комиссию в составе 13 человек.

Таким образом, в 2012 году впервые за последние 80 лет в Киеве запланированы общецерковные торжества по случаю Оскольдового Крещения Руси и основания Киевской Митрополии. Поскольку до революции традиционно Церковью принято было это событие отмечать 15 июля на праздник Возложение Ризы Божией Матери во Влахерне, то церковными историками было предложено и в 2012 году провести указанные празднование именно в этот день, что соответствовало бы сложившейся церковной традиции, которая имеет уже достаточно древние корни.

Напомним, что такие выдающиеся ученые, как академик В. Ламанский и проф. А. Карташев доказывали, что первичная Киевская Митрополия во времена князя-христианина Аскольда была впервые учреждена в 862 году и задолго до официального Владимирова Крещения Руси занимала по источникам 60 или 61 место в реестре православных кафедр Константинопольского патриархата.

Кроме того, существует предположение, что до основания первой Киевской Митрополии имели прямое отношение славянские просветители свв. Кирилл и Мефодий. Такое мнение отстаивали, в частности, академик В. Ламанский и проф. А. Карташев.

Также существует предположение, что знаменитое летописное высказывание Олега относительно Киева как «матери городов русских» имеет прямое отношение именно к статусу Киева как митрополии времен князя Аскольда. Эту мысль высказывал еще в конце XIX - начале ХХ в. академик В.И. Ламанский, а в наше время архимандрит Макарий (Веретенников), С. Цветков, С. Шумило и другие.

Тот факт, что стольный город и его имя мужского рода ассоциируется у Олега с женским началом - матерью, среди многочисленных исследователей вызывает недоумения не один век. Казалось бы, логичнее было допустить, что столичный Киев станет отцом русским городам. Ответ на этот вопрос можно получить, если учесть, что Русь была уже крещена и, что Киев уже имел в это время статус митрополии. Как отмечал еще академик В. Ламанский, дословный перевод древне-греческого слова митрополия (μητρόπολις) как раз и означает материнский город: (μήτηρ / Митер = мать) (πόλις / полис = город). Поэтому можно предположить, что автор «Повести временных лет» в уста Олега вложил существующую и до него традицию считать Киев митрополией, то есть материнским городом и духовным центром страны.

Более того, нельзя исключать, что эти слова изначально могли принадлежать не Олегу, а первому киевскому князю-христианину Оскольду, но в результате правки летописей со стороны княжеских цензоров в XII в. (Т.н. Мстиславовская редакции 1118 г.) события тех лет появились в несколько ином свете. На таком объяснении настаивали акад. Б. Рыбаков и проф. М. Брайчевский.

Развитие первичной Киевской Митрополии было искусственно прервано в 882 г. после захвата Киева языческими новгородско-варяжскими войсками воеводы Олега и коварного убийства ими киевского князя Аскольда. По словам историков, «произошел, по сути, политический переворот», причиной которого могла быть христианизационная политика князя Оскольда и недовольство ею со стороны местной знати.

На этот фактор обращал внимание еще В. Татищев, а в наше время Б. Рыбаков, П. Толочко, М. Брайчевский и другие историки. Такое мнение подтверждают, в частности, свидетельство Иоакимовской летописи, которая сообщает о заговоре киевлян против князя Оскольда. Профессор А. Карташов считал, что христианство на Руси после убийства Аскольда вынуждено было перейти в подполье, своего рода «катакомбы», тем самым уподобившись гонимой первохристианской Церкви Римской империи.

Такое мнение в наше время разделяли акад. Б. Рыбаков и другие историки, считавшие, что после 882 г. на Руси началась языческая реакция, следствием которой было уничтожение язычниками всех предыдущих памятников христианской миссии, а также гонения и репрессии против киевских христиан. Таким образом в 2012 г. исполняется не только 1150-летие со времени основания первоначальной Киевской Митрополии, но и 1130-летие со времени убийства новгородскими язычниками киевского князя-христианина Аскольда-Николая.

Павел Жук, председатель «Общества памяти князя Оскольда», Киев - специально для «УНИАН-Религии».



