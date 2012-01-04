Сегодня Православная Церковь чтит память Анастасии Узорешительницы

Святая великомученица Анастасия, родом римлянка, пострадала за Христа в гонение при Диоклитиане. Отец ее был язычником, мать — тайной христианкой. Учителем святой Анастасии в юности был благочестивый и образованный христианин Хрисогон. После смерти жены отец выдал святую Анастасию за язычника Помплия, но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство.

Переодевшись нищенкой, в сопровождении только одной служанки она посещала темницы: кормила, лечила, а часто и выкупала узников, страдавших за веру во Христа. Когда служанка рассказала обо всем Помплию, он подверг жену истязаниям и запер ее дома. Тогда святая Анастасия стала тайно переписываться с Хрисогоном, который призывал святую вооружиться терпением, прилепиться всей мыслью ко Кресту Христову, приготовляя себя к служению Господу, и предсказал скорую гибель Помплия в море. Через некоторое время, отправляясь с посольством в Персию, Помплий действительно утонул. После смерти мужа святая Анастасия стала щедро раздавать свое имущество нищим и страждущим.

Диоклитиану донесли, что христиане, которыми наполнены темницы Рима, стойко переносят мучения. Тогда он приказал в одну ночь умертвить всех их, а Хрисогона прислать к нему в Аквилею. Святая Анастасия издали следовала за своим учителем.

Император лично допрашивал Хрисогона, но не сумев склонить его к отречению, велел отрубить ему голову и бросить в море. Тело и усеченная глава святого мученика были вынесены волнами на берег. Их по Божественному откровению нашел некий пресвитер Зоил и, положив в ковчег, скрыл у себя дома. Тогда святой Хрисогон явился Зоилу и открыл ему, что близится мученичество Агапии, Хионии и Ирины — юных христианок, живших неподалеку, и повелел направить к ним святую Анастасию. Самому Зоилу Хрисогон предсказал скорую мирную кончину. Также в видении Хрисогон указал святой Анастасии путь к Зоилу. Придя к пресвитеру, она помолилась у мощей святого Хрисогона, а затем духовно укрепила трех дев перед пытками. Когда мученицы предали души Господу, она сама похоронила их.

Исполнив завещанное учителем, святая начала странствовать. Овладев к тому времени врачебным искусством, она повсюду ревностно служила узникам. По своему подвигу святая Анастасия стяжала себе имя Узорешительницы, так как своими многими трудами разрешала от тяжких уз долговременных страданий многих исповедников Имени Христова.

Однажды она познакомилась с благочестивой молодой вдовой Феодотией и нашла в ней верную помощницу. Вскоре обе подверглись гонению. Святую Анастасию схватили, когда она находилась в Иллирии. После того, как по приказу Диоклитиана в течение одной ночи были уничтожены все узники-христиане, святая Анастасия пришла в одну из темниц и, не найдя там никого, стала громко рыдать. Тюремщики поняли, что она христианка, и отвели ее к правителю области, который пытался склонить святую к отречению от Христа, угрожая муками, а затем передал ее в руки Капитолийского жреца Ульпиана. Лукавый жрец предложил святой Анастасии выбор между роскошью, богатством и тяжкими страданиями, положив перед ней с одной стороны золото, драгоценные камни и одежды, а с другой — страшные орудия пыток. Языческое коварство было посрамлено невестой Христовой — святая Анастасия отвергла богатство и выбрала орудия пыток. Но Господь продлил путь земного подвига святой. Уязвленный красотой Анастасии, жрец решил осквернить ее чистоту, однако при первом стремлении прикоснуться к ней внезапно ослеп. Обезумев от боли, бросился он бежать к языческому храму, взывая к идолам о помощи, но по дороге упал и умер. Святая Анастасия вышла на свободу и вместе с Феодотией снова отдалась служению страждущим христианам. В скором времени святая Феодотия и три ее сына приняли мученическую смерть. Ее старший сын Евод смело держал себя перед судьей и кротко перенес побои. После долгих пыток их всех бросили в раскаленную печь.

Святая Анастасия была схвачена вторично и приговорена к голодной смерти. Она провела в темнице без пищи 60 дней. К мученице каждую ночь являлась святая Феодотия и укрепляла ее. Увидев, что голод не причинил святой Анастасии никакого вреда, судья приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками. Среди этих людей был и гонимый за христианскую веру Евтихиан.

Когда корабль вышел в открытое море, воины просверлили в нем отверстия, а сами пересели в лодку. Узникам явилась святая Феодотия и повела корабль к берегу. Выйдя на сушу, чудом спасенные 120 человек уверовали во Христа и были крещены святыми Анастасией и Евтихианом. Вскоре все они были схвачены и отданы на мученическую смерть. Святую Анастасию крестообразно растянули между четырьмя столбами над разведенным костром. Ее тело, не поврежденное огнем, некая благочестивая женщина Аполлинария похоронила в саду. В V веке мощи святой Анастасии были перенесены в Константинополь, где во имя ее был построен храм. Позднее главу и десницу великомученицы перенесли в созданный неподалеку от Святой Горы Афон монастырь святой Анастасии Узорешительницы.

"Православие и мир"