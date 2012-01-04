Почему нам не хватает времени?

«Православие и мир»

Последний раз я не успел сдать рукопись в издательство вовремя. Моим оправданием стала типичная для американцев фраза: «У меня не было времени». Давайте подумаем, что скрывается за этой отговоркой. Почему создается впечатление, что нам ни на что не хватает времени, и менее всего нам хватает его на молитву?

Я все время испытываю чувство вины по этому поводу, думаю, как и большинство моих читателей. Мне кажется, что единственной помехой в наших отношениях с Богом (после греха, конечно) является отсутствие свободного времени. Если бы я уделял своим детям столько же времени, сколько я уделяю Богу, меня обвинили бы в невыполнении родительских обязанностей. Если бы я проводил со своей женой так же мало времени, как с Богом, у нее было бы полное право подать на развод по причине моего невыполнения супружеских обязанностей.

Всем известно из личного опыта, как мы счастливы, когда посвящаем время Богу. Прячась от Бога, мы обделяем себя. Мы переживали это тысячи раз и все равно бежим от Бога, уклоняемся от общения с ним и от молитвы, словно молитва — это горькая микстура. Мы так боимся тишины и уединения, являющихся необходимым условием частной молитвы, что назначаем их в качестве наказания (и самой изощренной пытки, на которую только способен наш мозг) матерым преступникам, приговаривая их к заключению в одиночных камерах.

Почему же нам кажется, что у нас меньше времени, чем у наших предков? По сути, в количественном отношении не произошло никаких изменений: все те же двадцать четыре часа в сутки. Технологии должны были бы подарить нам массу свободного времени, а досуг сделать нашим основным занятием. Сколько сегодня устройств, призванных сэкономить наше время!

Результат совершенно противоположный. Чем больше подобных устройств мы имеем, тем меньше у нас времени. (Единственный способ найти немного времени – это повернуть стрелку часов назад, а не вперед!).

В чем наша ошибка?

У наших прабабок уходило по нескольку часов, чтобы выстирать одежду на стиральных досках; мы просто нажимаем кнопку на стиральной машинке. Наши праотцы сеяли поля и охотились, чтобы не умереть с голоду; мы покупаем еду в супермаркетах, ставим ее в микроволновые печи и просто нажимаем кнопку. И все равно мы измотаны нехваткой времени больше, чем они. Почему?

В древности люди держали рабов, которые выполняли ручную работу, в то время как их хозяева наслаждались часами досуга. Сегодня техника заменила рабов, но нам по-прежнему не хватает времени. Почему?

Фото: Александр Чулкин, photosight.ru

Фото: Александр Чулкин, photosight.ru

Я ставлю диагноз не нашему больному обществу (если вы глубоко интересуетесь этой проблемой, прочтите «Мысли» Паскаля, особенно главу «Развлечение»), а нашим отговоркам, чтобы не молиться, и, как мне кажется, такой же диагноз можно поставить и нашим отговоркам во многих других сферах нашей жизни.

Мы должны начать думать о времени. Нам не хватает времени на молитву, потому что мы неправильно думаем о времени и молитве.

Время и молитва находятся у нас в обратной зависимости. Нам кажется, что время определяет молитву, хотя на самом деле молитва определяет время. Нам кажется, что нехватка времени является причиной отсутствия молитвы, но в действительности отсутствие молитвы является причиной нехватки времени.

Когда мальчик принес Христу пять ячменных хлебов и две рыбки, Христос чудесным образом умножил их. То же самое он делает и с нашим временем, но только в том случае, если мы приносим это время в нашей молитве. Здесь нет преувеличения, поскольку я сам многократно испытывал это на личном опыте. Каждый раз, когда я говорю, что слишком занят, чтобы молиться, у меня становится меньше времени, я ничего не успеваю, я измотан и чувствую себя рабом времени.

Каждый раз, когда я говорю, что слишком занят, чтобы пропустить молитву, и каждый раз, когда я приношу несколько ячменных хлебов времени и рыбок жизни к Христу, Он чудесным образом умножает их, и я вместе с Ним праздную Его победу над временем. Я не знаю, как Он делает это, я лишь знаю, что Он делает это раз за разом.

И все равно я отказываюсь приносить в жертву Богу свои хлебы и рыбу. Я идиот. Это и есть первородный грех: духовное сумасшествие, предпочтение несчастья счастью, крох ада крохам рая.

Мы должны восстановить наше духовное здравомыслие. Правильным шагом в этом направлении стало бы изменение отношения ко времени.

Время как декорации для театральной постановки. Декорации – реальная часть пьесы, неотъемлемая ее часть. Но мы часто думаем по-другому: мы думаем, что пьеса – это неотъемлемая часть декораций, мы считаем, что тема, значение и дух пьесы заключены в декорациях к ней, хотя в действительности все наоборот.

Это то же самое, что думать, будто дух заключен в теле. На самом деле, тело заключено в духе. Если время измеряет движения материальных тел, а молитва измеряет движения духа, следовательно, время заключено в молитве, а не молитва во времени. Молитва определяет, меняет и чудесным образом умножает время (хлебы и рыбу).

Однако молитва умножает время лишь в том случае, если мы жертвуем нашим временем. В этом вся загвоздка. Мы боимся приносить жертвы, потому что это связано с убийством.

Настоящие мировые религии основаны на жертве, на желании смерти. Только ложная религия популярной психологии (которая просочилась в современные церкви) обходит стороной это понятие. Язычники и политеисты в этом вопросе не исключение. Любимый бог в Индии Шива, Разрушитель, любимая богиня — Кали, женский эквивалент Шивы. Даже индуисты осознают важность духовной хирургии, смерти и жертвоприношения. После Голгофы могут ли христиане позволить себе не знать этого? Господь многократно говорит нам, что пока мы не возьмем свой крест и не пойдем за Ним, мы не можем называться его учениками.

Возможно, в каком-то смысле это означает нечто ужасное и трудновыполнимое. Но в самом простом смысле это значит, что мы должны принести в жертву Богу наше время. Поскольку время – это жизнь; жизнь во всех ее проявлениях.

Смысл очевиден: для того чтобы у нас появилось время на молитву, мы должны использовать время, которое тратим на другие занятия. Мы должны «убить» что-то, отвергнуть это, сказать ему решительное «нет».

Чему? Позвольте мне сделать простое, банальное, но радикальное предложение: телевизору. Убейте телевизор. Попробуйте месяц прожить без него. Получится ли это у вас? Если нет, значит, телевизор для вас — наркотик, а вы — наркоман. «Человек – раб того, с чем он не может расстаться, если это что-то меньше его самого», — говорит Джордж Макдональд.

Все мои знакомые, которые попробовали сделать это (добровольно), были очень счастливы. Телевидение по большей части – помойная яма. Зачем отравлять мозг и душу продуктами жизнедеятельности наиболее фанатичной антирелигиозной элиты нашего общества? Даже если бы не было молитвы, телевидение стоило бы принести в жертву духовному здравию и интеллекту. Тем паче, если мы жертвуем наше время ради молитвы. Посчитайте, сколько часов в неделю вы проводите у телевизора, и посвятите половину этого времени молитве. В результате вы получите тройную выгоду: отмоетесь от помоев, проведете время в молитве, плюс — у вас появится дополнительное свободное время.

Альтернатива — психическая зависимость, которая подступает к нам со всех сторон, треволнения и спешка, и постоянное неудовлетворение, поскольку то, что мы ищем, находится не во времени, а в вечности. Мир сегодня несчастлив, потому что он не чувствует вечности. Истинное счастье – это предвкушение вечности.

Вечность не в будущем, а в настоящем. Будущее нереально, по крайней мере, пока нереально. Одной из самых нелепых, но успешных уловок дьявола является внушение человеку мысли о том, что он должен всецело посвятить свою жизнь поиску и накоплению благ, вместо того, чтобы наслаждаться тем, что он имеет. Это навсегда делает нас заложниками времени и нереального будущего, поскольку «завтра наступит всего лишь через день».

Самое первое и важное правило молитвы – просто молиться. Не искать совершенной молитвы, а просто начать молиться. Движущийся автомобиль можно направить в любом направлении, но куда сложней тронуться с места, если двигатель заглох. Нельзя допустить, чтобы молитва в нашем мире заглохла.

Поэтому бросайте читать и начинайте молиться. Прямо сейчас.

Автор — Peter J. Kreeft Источник: www.peterkreeft.com

Перевод Евгения Кима специально для портала «Православие и мир»